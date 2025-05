SAN MARINO FOR THE CHILDREN. La Dompé Farmaceutici per gli studenti della scuola di Kankao

Carissimi,

i fenomeni atmosferici estremi provocati dagli impatti dei cambiamenti climatici continuano a mettere a dura prova il sistema agricolo del Malawi. Dopo le alluvioni del 2023 ora le continue ondate di calore senza precedenti unite alla mancanza di piogge stanno mettendo in crisi quell’agricoltura di sussistenza di cui vive l’80% della popolazione.

Situazione che continua a ledere soprattutto la vita e la dignità dell’infanzia di questo stato africano tra i più poveri al mondo.

Proprio per riuscire a dare risposte concrete a questi enormi problemi desideriamo ringraziare in modo speciale tutti gli amici della Dompé Farmaceutici s.p.a. che ci hanno aiutato e che continuano ad aiutarci in questo nostro cammino verso gli ultimi del mondo, ed in questo anno 2024 accompagnandoci nel nostro cammino nel villaggio di Kankao ( Malawi ).

Kankao è uno dei villaggi rurali più poveri del Malawi in cui l’Associazione San Marino for the Children ha voluto dedicare uno speciale impegno iniziato nel 2015 con la ricostruzione ed ampliamento della sua scuola primaria .

Nel mese di Marzo 2024 grazie all’aiuto ed al sostegno della Dompé Farmaceutici abbiamo potuto consegnare a ciascuno dei 1.450 studenti della scuola primaria di Kankao un importante aiuto alimentare in sacchi di granoturco, in grado di poter dare sostentamento a tutti questi bambini e alle loro famiglie .

Non solo un grandissimo ( mai quanto ora ) aiuto alimentare, ma anche un enorme gesto di speranza per tutta questa infanzia che ora sa di non essere sola, che c’è qualcuno che continua ad essere vicino a tutti loro.

Durante uno dei suoi ultimi incontri pubblici – nel 1995 – Iqbal Masih, un simbolo e una speranza di riscatto contro il lavoro minorile , a 12 anni – poco prima della sua morte – scrisse :“Nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite”. Una testimonianza quella di Iqbal che continua ad interrogare le nostre coscienze e a darci sempre nuove forze e motivazioni nel nostro cammino per dare istruzione e dignità all’infanzia più povera del mondo, in particolare a quella del Malawi.

Per questo dedichiamo un ringraziamento speciale gli amici della Dompé Farmaceutici s.p.a. che continuano ad accompagnarci in questo nostro cammino in Malawi, e grazie alla loro generosità ed attenzione continuano a sostenere i nostri progetti di solidarietà.

Grazie di cuore !

San Marino for the Children