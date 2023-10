San Marino for the Children ONLUS: la ripresa e il futuro di Forlì dopo l’alluvione parte anche dalla scuola

A seguito della devastante alluvione che si è verificata in Emilia Romagna nel mese di Maggio 2023 abbiamo avviato una raccolta fondi per poter portare aiuti nelle aree maggiormente colpite da questo drammatico evento.

Nel corso di questi mesi ci sono stati consegnati tantissimi aiuti e donazioni, che ci hanno dato la possibilità non solo di consegnare beni di prima necessità ( che abbiamo portato a Forlì immediatamente dopo l’evento ) ma anche di collaborare alla ricostruzione.

Proprio per questo Mercoledì 11 Ottobre 2023 abbiamo incontrato a Forlì la dott.ssa Anna Starnini – Dirigente Scolastico dell’ I.C.4 Forlì – insieme a docenti ed alunni della scuola per la consegna ufficiale delle nuove attrezzature e materiali didattici che abbiamo potuto donare a questa scuola ,beni che erano stati distrutti a causa delle inondazioni da acqua e fango dell’alluvione.

Insieme alle attrezzature e materiali alla scuola di Forlì abbiamo anche acquistato beni ed attrezzature per i locali del doposcuola S.Filippo Neri – che ha sede in Via Firenze sempre a Forlì- gravemente danneggiati dall’alluvione.

Nel video l’intervista alla dott.ssa Anna Starnini, e nelle foto i momenti della consegna ufficiale dei beni agli alunni della scuola di Forlì.

Desideriamo ringraziare di cuore tutti i sostenitori, tutti gli amici che ci hanno dato il loro sostegno per questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Simoncini- Galluzzi.

Grazie sempre per la vostra generosità ed attenzione, davvero il nostro più grande grazie di cuore.

San Marino for the Children ONLUS