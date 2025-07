San Marino for the Children ONLUS: la squadra ASCO35 e il torneo di calcio veterani di Mazarrón

Il 28 Giugno 2025 in Spagna , nella città di Mazarròn , si è svolto il torneo di calcio veterani “V Torneo de fútbol de Mazarrón” ; a questo torneo hanno partecipato la squadra ASCO35 Associazione Sanmarinese calciatori over 35 ed alcune squadre di calcio di veterani spagnole in un evento sportivo nato per promuovere l’amicizia, lo scambio interculturale e soprattutto la solidarietà.

La squadra “ASCO 35”, nostri carissimi amici e sostenitori di questa Associazione, si è recata infatti appositamente in Spagna per partecipare a questo evento sportivo ; il Sindaco della città di Mazarrón, D. Ginés Campillo, che ha collaborato all’organizzazione di questo evento sportivo , ha voluto devolvere i fondi raccolti in occasione di questo torneo di calcio a questa Associazione San Marino for the Children onlus attraverso appunto la partecipazione dell’ASCO 35 al torneo, nell’occasione ricevuta dal Sindaco di Mazzaròn, come gesto di amicizia e di riconoscenza per la loro partecipazione.

Un evento tra calciatori giovani e meno giovani uniti dalla stessa passione per il calcio ; grazie a questo loro gesto sportivo hanno voluto essere soprattutto portavoce esemplari di amicizia e solidarietà – mai importanti quanto ora – dandone concreta testimonianza con la loro partecipazione a questa partita.

Insieme alla gratitudine che desideriamo esprimere ad ASCO35 per la loro amicizia e per il loro sostegno , ancora di più è tutto il nostro grazie che vogliamo esprimere anche all’Associazione Tercio Viejo Murciano ed al Sindaco di Mazarrón per questo loro messaggio di solidarietà e per il contributo che hanno voluto consegnarci, per noi un aiuto concreto e fondamentale nel continuare questo cammino verso gli ultimi del mondo.

Grazie di cuore!