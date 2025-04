San Marino for the Children ONLUS: una nuova ambulanza per l’Ospedale di Matumba ed il sostegno della Dompé Farmaceutici s.p.a.

Come Associazione San Marino for the Children onlus da molti anni siamo impegnati a sostegno dell’Ospedale di Matumba in Malawi.

Questo piccolo ospedale garantisce assistenza medica e sanitaria per più di 30.000 persone che vivono in quella area, una zona molto povera e molto periferica del Malawi. L’anno scorso questo Ospedale ha assistito più di 900 parti , ed ha garantito più di 200 visite al giorno soprattutto per malati di malaria e bambini denutriti.

Nel 2020 come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo ampliato questo Ospedale costruendo un nuovo reparto interamente dedicato alla cura ed assistenza ai bambini in età compresa tra 0-5 anni.

Questo Ospedale riesce a dare assistenza per molte necessità di salute, ma non dispone di una sala operatoria e pertanto non può gestire le emergenze, che vengono quindi dirottate all’Ospedale di Dedza che si trova a circa 30 km. Le partorienti che hanno emorragie improvvise o parti difficili hanno necessità di strutture adeguate, che Matumba non ha.

La necessità quindi per l’Ospedale di Matumba era quella di poter avere una nuova ambulanza in grado di poter trasferire in sicurezza i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza all’Ospedale di Dedza, struttura in grado di dare assistenza anche alle emergenze.

Grazie al sostegno che Dompè farmaceutici s.p.a. ha voluto dare a questo progetto, insieme alla generosità ed al sostegno di tante altre persone, di altri enti e di altre associazioni italiane , è stato possibile acquistare questa nuova ambulanza .

Grazie di cuore.