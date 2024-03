San Marino. FORMAZIONE RIVOLTA AI DIRIGENTI E DIRETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIRCA L’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON L’UNIONE EUROPEA

Si è tenuto oggi, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di San Marino, un incontro informativo sul percorso di associazione di San Marino all’Unione europea, organizzato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, su impulso della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Relatori della giornata informativa, sono stati il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Dott. Avv. Roberto Baratta, ed il Direttore degli Affari Europei, Luca Brandi.

Introdotta dal Direttore Generale della Funzione Pubblica, Manuel Canti, che ha definito l’attuale un momento epocale per la Repubblica che necessita di un ripensamento della struttura amministrativa, è stata poi il nuovo Direttore Generale dell’Università degli Studi, Laura Gobbi, a sottolineare il cambiamento paradigmatico per San Marino che richiederà anche un adeguato processo culturale.

L’intervento del Segretario di Stato Beccari ha consentito di illustrare in dettaglio il percorso effettuato che ha condotto alla chiusura del negoziato, avvenuto nello scorso mese di dicembre, in vista della firma dell’Accordo di Associazione.

Beccari si è soffermato sul concetto chiave del diritto di equivalenza per i cittadini e le imprese sammarinesi, al pari dei rispettivi europei, specificando che l’Accordo riguarda l’interazione nel mercato unico, non comprendendo la partecipazione agli organismi europei e alle politiche orizzontali, quali ad esempio il settore migrazioni, la politica estera e di sicurezza, il bilancio e la cittadinanza UE. Il Segretario di Stato ribadisce che l’Accordo non comporterà alcuno stravolgimento istituzionale, tranne la necessità di una armonizzazione normativa all’interno delle quattro libertà esplicitate nell’Accordo medesimo.

È stata altresì sottolineata la creazione di due importanti tavoli bilaterali: il Comitato di associazione per un confronto stabile sulle relazioni tra San Marino e Unione europea e l’attivazione di Comitati misti, atti alla discussione delle singole tematiche oggetto dell’Accordo, rimarcando il ruolo della Corte di Giustizia dell’UE che si porrà a garanzia del concetto di equivalenza e che vigilerà sulla corretta applicazione dell’Accordo.

Il pubblico di Dirigenti è stato informato anche sul meccanismo di deroghe previsto, con particolare riferimento al regime concessorio di residenze con sistema di quote ed ai processi di intestazione di immobili.

Il Dott. Baratta ha effettuato una disamina tecnica e strutturale sull’Accordo, soffermandosi sul processo di formazione delle norme ed evidenziando la necessità che San Marino si doti di un organico formato e preparato per la fase di implementazione dell’Accordo medesimo. Fondamentale sarà l’individuazione di settori critici dell’amministrazione sammarinese per la possibilità di porre clausole di specificità. Rinnovata l’opportunità che San Marino rafforzi i propri presidi al proprio interno e presso la Missione Permanente a Bruxelles. Nel processo di razionalizzazione del percorso legislativo, Baratta suggerisce l’adozione di una legge Omnibus, da adottarsi annualmente per le modifiche legislative da introdurre nell’ordinamento sammarinese.

Il Direttore Brandi ha assicurato la disponibilità degli Uffici del Dipartimento Affari Esteri a collaborare con tutti i settori sammarinesi coinvolti nell’applicazione dell’Accordo, in sinergia con la sede accreditata presso l’Unione europea.

L’incontro si inscrive nell’ambito delle attività di divulgazione sul tema, già promosse dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, attraverso serate pubbliche rivolte alla cittadinanza e approfondimenti con categorie economiche e sociali.

San Marino, 8 marzo 2024/1723 d.f.R.