San Marino. Forte vento provoca danni e disagi: interventi della Polizia Civile a Fiorentino

Nella serata e nella notte scorsa, il maltempo ha messo a dura prova la sicurezza pubblica, con numerosi interventi da parte della Polizia Civile per la caduta di alberi e rami. In particolare, a Fiorentino, in via 21 settembre, una situazione di potenziale tragedia è stata evitata per un soffio. Una coppia di automobilisti è stata coinvolta nel crollo di tre alberi, che ha completamente distrutto il loro veicolo, con specchietti e tergicristalli danneggiati e il parabrezza frantumato.

Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente la coppia non ha riportato ferite, ma l’episodio ha lasciato un grande spavento. Gli agenti della sezione antincendio della Polizia Civile sono intervenuti in più punti della città per ripristinare la circolazione e rimuovere i rischi derivanti dalle piante cadute.