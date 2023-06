San Marino. Forum del dialogo: riprende dopo l’interruzione a causa del Covid

Il Forum del Dialogo riprende il suo ritmo annuale nei giorni 10 e 11 novembre prossimi. Dopo quasi due anni di interruzione, a causa del Covid, il Gruppo di Progetto – formato da rappresentanti di diverse realtà culturali associative e godendo sempre del Patrocinio dei Capitani Reggenti e di alcune Segreterie di Stato – ha deciso di puntare alla realizzazione della 6a edizione, sul tema ”Forum del Dialogo con la Comunità civile”. Sulla scia dei risultati positivi e dei consensi registrati nelle precedenti edizioni che hanno affrontato temi di grande attualità come: Le diversità religiose, sociali, culturali; Noi e l’Islam; I nostri tempi: problemi, opportunità, aspettative; Giovani e Adulti: parti o controparti di questa società complessa? L’ambiente e i cambiamenti climatici: le cause i problemi, le aspettative per uno sviluppo sostenibile; si vuole riprendere l’iniziativa, come opportunità culturale di riflessione e di aggiornamento da proporre al Paese e ai cittadini. Il contributo molto apprezzato di esperti, la partecipazione attiva del pubblico e delle stesse istituzioni ha incoraggiato e stimola ancora l’interesse a riprendere, a San Marino, le fila di un evento non comune nella sua organizzazione. A conferire maggiore consistenza alle riflessioni avviate, hanno contribuito in ogni edizione le testimonianze di esperienze vive sul territorio e di oltre confine, nell’adesione di molti Comuni del Circondario Riminese. Il tema della 6a edizione vuole, in qualche modo, valorizzare i suggerimenti culturali scaturiti dalle precedenti edizioni e puntare ad un tema specifico per i tempi in cui viviamo, nei quali molto diffuso si fa il costume dell’individualismo a spese di un sempre più precario senso del NOI e della Comunità. Si vogliono, così, studiare le modalità più opportune per incoraggiare quei nuclei che possono rinforzare il senso del vivere civile in forme di aggregazioni vissute intensamente e nella valorizzazione della forza del NOI, anche per sostenere i complessi percorsi di vita delle giovani generazioni. In particolare, ci si rivolgerà alle componenti che sono fuori delle Istituzioni e che coinvolgono la vita, i bisogni, le richieste e le attività dei cittadini come singoli e come aggregazioni. Più direttamente, ci si vorrà rivolgere alle Persone e ai loro valori, alle Famiglie, alle Associazioni, ai Gruppi di volontariato, alle Cooperative sociali; in una parola “ai luoghi del NOI”. Sarà importante conoscere le loro attività, la ripresa di nuova vitalità, ma anche la crisi che stanno vivendo sul piano sociale e su quello psicologico. Un’attenzione sarà dedicata al rapporto che la comunità civile vuole intrecciare con il Terzo Settore e con le Istituzioni democratiche, per ravvivare il senso della partecipazione, proprio come servizio alle persone e alle organizzazioni civili.

Renato Di Nubila, responsabile scientifico