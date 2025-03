San Marino. Fossa Olimpica: successo di Alfio Tomassoni al 1° Gran Premio FITAV Seconda e Terza Categoria

Allo stand di tiro a volo si è svolto il Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica, che ha coinvolto gli atleti in Seconda e Terza Categoria oltre ai Veterani e Master. Vittoria assoluta per Alfio Tomassoni, pari merito insieme a Mattia Sabani con 114/1245. Per Tomassoni è arrivato il successo anche nella categoria Veterani con un punteggio totale di 92/100 e un punteggio in finale di 22/25, mentre nei Master ha ottenuto la vittoria Giordano Bolognesi. Nelle Lady Angela Vitali sale sul gradino più alto del podio, Mattia Sabattini trionfa in Seconda Categoria mentre Diego Bucci trionfa in Terza.