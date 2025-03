Nuovo appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Atletica Leggera, che sarà impegnata a Roma per i Campionati Europei che si terranno dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico. Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli rappresenteranno i colori biancazzurri nei 100 metri. Il primo a scendere in pista sarà proprio Sansovini nella giornata di venerdì 7 alle ore 21.10, la mattina seguente sarà il turno della Gasparelli.