San Marino. Free Shop compie 45 anni

Lo storico punto vendita di San Marino, icona dell’elettronica di consumo, celebra 45 anni di attività con un look rinnovato e un weekend ricco di eventi imperdibili. Si parte sabato sera, 30 novembre, quando il Centro Commerciale Atlante si trasformerà in una discoteca. La serata si aprirà con il DJ set di Lorenzo Giardi e proseguirà, alle ore 21:00, con il concerto gratuito dei JBees, una delle più famose Show Band del panorama italiano, che con il loro spettacolo ripercorreranno i più grandi successi della disco music anni ’70 e ’80. Domenica 1 dicembre sarà invece la giornata dedicata al compleanno di Free Shop che, per l’occasione, ha organizzato una tombola gratuita per tutti i suoi clienti: in palio il nuovissimo iPhone 16 e molti altri premi. A rendere la giornata ancora più speciale sarà la conduzione di Gilberto Gattei, voce storica delle principali Radio della Romagna e di San Marino. A completare i festeggiamenti, brindisi offerto e gadget in omaggio per tutti: un modo per ringraziare i clienti di questi 45 anni di successi. Un appuntamento da non perdere!

Alberto Bascucci

Responsabile Marketing