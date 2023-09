San Marino. FSGC: Ascari delegato in Slovacchia per Ucraina-Irlanda del Nord di Under 21

Nuova assegnazione internazionale per Cristiano Ascari che questa sera sarà impegnato in

Slovacchia quale Delegato UEFA per la sfida di Under 21 tra Ucraina e Irlanda del Nord

valevole per le qualificazioni all’europeo 2025. La sfida è in programma alle ore 18:30 e si

giocherà al National Training Centre di Poprad. Arbitro della serata sarà il norvegese Kai Erik

Steen assistito dai connazionali Grønevik e Haukåsen (quarto ufficiale Higraff) nella sfida del

gruppo 4 in cui sia l’Ucraina che l’Irlanda del Nord sono alla ricerca dei primi punti.

FSGC