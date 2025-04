San Marino. FSGC. Boom di adesioni agli allenamenti facoltativi per i giovani nazionali

Ha superato le più alte aspettative la partecipazione ad allenamenti facoltativi estivi da parte dei calciatori in età per le Nazionali giovani di San Marino. Sono circa 90 i ragazzi che hanno risposto positivamente alla proposta di prendere parte a sessioni extra nelle prime tre settimane del mese di luglio: avviati lunedì scorso all’Ezio Conti, proseguiranno fino al 18 luglio e sempre presso il rinnovato impianto di Dogana.

Suddivisi in due gruppi di età, saranno entrambi coinvolti da due allenamenti settimanali. I ragazzi nati tra il 2005 ed il 2007 saranno impegnati il martedì ed il venerdì, mentre i più giovani – nati tra il 2008 ed il 2010 – saranno in campo il lunedì ed il giovedì. Quest’ultima “squadra” è peraltro la più nutrita, con oltre 60 ragazzi aderenti al progetto. Sono poco meno di 30, invece, quelli in odore di Under 17 ed Under 19: su questo ha giocato un ruolo la scelta di accogliere la disponibilità di solo coloro che potessero garantire la presenza ad almeno due terzi degli allenamenti. Condizione che per impegni di lavoro e studio ha ovviamente impattato maggiormente sui più grandi di età.

Sul campo Roberto Di Maio e Devid Renzi, quest’ultimo come preparatore atletico, seguiranno tutte le sessioni di allenamento: per i nati tra il 2008 ed il 2010 saranno presenti anche il tecnico Dario Vanni e Federico Gasperoni (preparatore dei portieri). Ad ogni appuntamento parteciperà in campo anche il Coordinatore Tecnico Daniele Arrigoni.

Infine, giocatori e Commissari Tecnici della Nazionale di San Marino hanno incontrato e incontreranno i giovani calciatori sammarinesi, per trasmettere loro – se mai ce ne fosse bisogno – l’entusiasmo e l’importanza di vestire la maglia dei Titani in campo internazionale. Ad inizio settimana Matteo Vitaioli (recordman di presenze) e Nicko Sensoli (tra i più giovani debuttanti del periodo recente), hanno condiviso con i più giovani connazionali le proprie esperienze. Ha fatto altrettanto Matteo Cecchetti, CT dell’Under 21. Stasera sarà invece la volta di Roberto Cevoli, Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino. Programmati per le prossime settimane anche incontri dello stesso tenore con Alessandro Bonesso e Nicola Cancelli, responsabili tecnici delle diverse annate (rispettivamente U16-17 e U19).

FSGC