San Marino. FSGC. Calcio Estate e sorteggi per la prima volta insieme

Venerdì 19 luglio – nella sala stampa del San Marino Stadium – si terrà Calcio Estate 2024. Come ogni anno torna l’evento della FSGC in cui vengono premiati giocatori, allenatori e dirigenti del calcio sammarinese che si sono contraddistinti nella stagione 2023-24. Quest’anno – e per la prima volta – ci sarà una novità: nella stessa serata infatti verranno anche svelati i calendari di Campionato Sammarinese BKN301 2024-25 e il tabellone di Coppa Titano BKN301. Un unico evento dunque che archivierà la stagione precedente e darà di fatto il via a quella prossima.

Si comincerà alle ore 19:00 con Calcio Estate 2024: saranno ventuno i premi – uno in più dello scorso anno – che verranno consegnati durante la serata. Il trofeo più ambito il “Pallone di Cristallo”, che verrà consegnato al miglior calciatore sammarinese – o residente – della scorsa stagione. Il “Trofeo Koppe” sarà destinato invece al miglior giocatore “straniero” (ovvero non sammarinese). Rimanendo nel settore calcio, verranno assegnati anche il premio di “Panchina d’Oro” (miglior allenatore), il “Trofeo Assist-man” (chi ha confezionato più assist tra campionato e coppa), il “Bombardino d’oro” (miglior marcatore), e il “Trofeo Duilio Felici” (allenatore più corretto).

Verrà inoltre consegnato anche il premio “Golden Boy” al miglior sammarinese Under 23 di calcio.

La novità di questa stagione è il trofeo “Parata più bella” che si aggiunge al consueto “Gol più bello”: i trenta miglior interventi dei portieri, ognuno di essi a sua volta vincitore al termine di ogni giornata di campionato, sono stati selezionati per competere al premio. I video di gol e parate sono disponibili sul nostro sito FSGC.sm nella sezione dedicata e sarà proprio il pubblico a decretare il vincitore tramite sondaggio (presente sempre sul sito).

Oltre al calcio, spazio anche al futsal con i premi di “Futsal Best Player” (miglior giocatore), “Futsal Talent” (miglior giocatore Under 23), “Panchina d’oro” (miglior allenatore futsal), “Bombardino d’oro” (miglior marcatore futsal).

Diversi i premi anche nel settore giovanile e Academy: “Top Woman” (miglior giocatrice Prima Squadra Femminile), “Top Girl” (miglior giocatrice giovanile), “Panchina d’oro San Marino Academy” (miglior allenatore del settore giovanile).

Durante la kermesse ci saranno riconoscimenti anche al settore arbitrale con i premi di “Fischietto d’oro” (sia settore calcio che futsal) e “Bandierina d’oro” per il miglior assistente.

Come di consueto verrà anche consegnato il premio Comunicazione dedicato al miglior giornalista e/o operatore media e l’Oscar alla Carriera destinato ad un dirigente di lungo corso tra i club sammarinesi. Tutte le short-list con i candidati per ciascun premio verranno rese note nei prossimi giorni.

Dopo l’evento si terranno – come detto – i sorteggi sia di Campionato Sammarinese BKN301 e del tabellone di Coppa Titano BKN301 sempre all’interno della Sala Stampa del San Marino Stadium (primo piano della palazzina).

FSGC