San Marino. FSGC. Coppe Europee: la Virtus sorteggiata con lo Steaua Bucarest

Per la prima volta in Champions League, la Virtus è stata sorteggiata con una squadra che la massima competizione per club l’ha vinta: si tratta dei romeni dello Steaua Bucarest. Campioni d’Europa nel 1986, i Rossoblù sono tornati a vincere il campionato nazionale a distanza di otto anni dal precedente successo, salendo così a quota 27 scudetti. Debutto a dir poco affascinante per la Virtus di Luigi Bizzotto, che molto probabilmente disputerà in casa la gara di andata del 9 luglio prossimo. La settimana successiva la sfida di ritorno in Romania.

Hanno invece affrontato il sorteggio di Conference League con i galloni delle teste di serie, Tre Penne e La Fiorita. Il club di Città, qualificatosi tramite i play-off di Campionato Sammarinese, se la vedranno con i maltesi del Floriana. La Fiorita – vincitrice dell’ultima Coppa Titano – dovrà invece vedersela con i bielorussi dell’Isloch Minsk Region. Impegni fissati per l’11 e 18 luglio, ma restano da definire i dettagli: entrambe sono state infatti sorteggiate in trasferta per la gara di andata, ma è scontata l’inversione del campo per una delle due formazioni – così da consentire ad entrambe di giocare al San Marino Stadium gli impegni casalinghi.

FSGC