San Marino. FSGC: Delvecchio a Castellammare di Stabia per la Euro Beach Soccer League

Da qualche anno Raffaele Delvecchio è una presenza fissa alle più importanti manifestazioni internazionali di Beach Soccer: non poteva dunque mancare neppure a Castellammare di Stabia, dove dal 25 al 27 luglio si sono svolti i tornei – due maschili ed uno femminile – afferenti alla Euro Beach Soccer League. Il fischietto internazionale ASA è stato designato come Arbitro 1 per le gare maschili tra Cechia ed Estonia, Norvegia e Kazakhstan (Divisione B), Bielorussia e Moldavia; come Arbitro 2 per Estonia-Danimarca; come Arbitro 3 per Norvegia – Malta (Divisione B), Bielorussia – Svizzera; infine come Timekeeper per Malta- Kazakhstan (Divisione B), la partita che di fatto ha certificato il successo generale del Kazakhstan nel mini-torneo della Divisione B.

