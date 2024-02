San Marino. FSGC e ASCO35 firmano un Protocollo d’Intesa

Nello spirito e nella condivisione dei principi riconosciuti dalla “Grassroots Charter” della UEFA, FSGC e ASCO35 hanno deciso di formalizzare un Protocollo d’Intesa che permetterà di attivare concretamente e agilmente tutte le iniziative in condivisione fra i due enti, peraltro già da lungo tempo uniti in una stretta sinergia. La mission di questo protocollo, sottoscritto questo pomeriggio presso la sede della FSGC, è quella di promuovere i valori più autentici del calcio, mettendo al centro del suo ecosistema tutti coloro che lo praticano, e a vari livelli: tifosi, calciatori, allenatori, dirigenti, semplici appassionati, ecc. Le attività sviluppate dall’ASCO35, ora con la formalizzata partnership della Federcalcio sammarinese, sono orientate alla pratica del calcio come veicolo di uno sviluppo educativo, sociale, sportivo e di rispetto di tutti i principi della convivenza sociale, dell’educazione civica, del fair play e dell’inclusività. Non solo: l’Associazione, da sempre attivissima nel reperimento di fondi a favore di enti no profit, particolarmente quelli che si occupano della tutela dei bambini, utilizzerà questo prezioso strumento per rendere ancor più strutturate le proprie iniziative a scopo benefico realizzate sui campi della Repubblica di San Marino, messi a disposizione dalla FSGC assieme al materiale tecnico e a tutta la logistica del caso, come finora è sempre avvenuto e come da adesso il protocollo – tra le altre cose – formalizza. In breve, l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, firmando questo protocollo, manifestano in maniera chiara l’intenzione di perseguire a braccetto questi fondamentali obiettivi etici connessi alla pratica del calcio, auspicando che tale atto faccia segnare anche un’ulteriore accelerazione nell’aggregare, sotto i vessilli dell’ASCO e della FSGC, i grandi appassionati di questo meraviglioso sport.

FSGC | Ufficio Stampa