San Marino. FSGC e BKN301 ancora insieme per la stagione 2023-24

Federcalcio di San Marino e BKN301- Istituto di Pagamento e Fintech della Repubblica di San Marino – danno seguito al sodalizio inaugurato in occasione della passata stagione sportiva, proseguendo nella collaborazione che abbraccerà a tutto tondo il calcio sammarinese. A partire dalle competizioni nazionali, che – come già avvenuto nell’annata 2022-23 – saranno ancora associate alla title sponsorship di BKN301. Con questo, anche una serie di iniziative che hanno accresciuto l’interesse e la curiosità – sempre notevoli – attorno all’attività dei club della Repubblica di San Marino. In effetti, iniziative quali l’elezione del miglior giocatore del mese (“MVP del mese BKN301”) hanno contribuito a generare un ambiente di interazione tra il calcio sammarinese ed i suoi tifosi, attivamente coinvolti di settimana in settimana attraverso iniziative e contenuti dedicati.

Non solo le competizioni nazionali, ma anche l’attività giovanile e femminile, legata a filo doppio a BKN301 con la San Marino Academy. Senza dimenticare gli impegni delle selezioni sammarinesi, la Fintech sarà nuovamente Main Sponsor della Nazionale Maggiore, ed Under 21, oltre alla Nazionale di futsal del Titano. Il tutto messo a sistema ed ulteriormente valorizzato dalla presenza su TITANI.TV, la piattaforma OTT del calcio sammarinese che ospiterà – unica a farlo – tutte le partite di Campionato Sammarinese, Coppa Titano e gli incontri casalinghi dell’Under 21 di San Marino, oltre a tanti incontri a livello nazionale e regionale delle formazioni della San Marino Academy.

“Si tratta di una partnership e un progetto importante, imperniati su obiettivi comuni – commenta il Presidente della FSGC, Marco Tura. Le caratteristiche di questa collaborazione ci rendono orgogliosi, in quanto affini ad entrambe le realtà coinvolte: siamo estremamente contenti del proseguimento di questo rapporto di reciproca stima ed amicizia che ha contribuito ad aumentare la qualità ed i prodotti di FSGC e BKN301, per quelle che sono le rispettive aree di pertinenza. Campionato Sammarinese e Coppa Titano porteranno ancora il nome di BKN301 in qualità di title sponsor, godendo di uno status assimilabile a tornei di alto livello, quali stanno dimostrando di poter diventare i nostri. Per questo ci teniamo a ringraziare gli amici di BKN301 per averci voluto accompagnare nuovamente in questo percorso di reciproca crescita, con l’auspicio che tanto ancora si potrà fare insieme”.

“Con questo accordo – sottolinea Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301 – consolidiamo nuovamente il nostro impegno nei confronti dello sport e in particolare del calcio, il più amato e praticato al mondo. Un intervento che ci legherà a una storica federazione sportiva oggi in forte sviluppo, proiettata a livello internazionale ma fortemente legata al proprio territorio, proprio come BKN301”.

FSGC | Ufficio Stampa