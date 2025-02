San Marino. FSGC e Titanus Museum presentano: “Sfidare l’impossibile. L’incredibile storia del calcio sammarinese”

La proficua collaborazione tra la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ed il Titanus Museum ha portato alla realizzazione di un’opera multimediale dal titolo: “Sfidare l’impossibile. L’incredibile storia del calcio sammarinese”.

Dal 14 novembre è possibile vedere la storia immersiva e coinvolgente che ripercorre tutti i passaggi fondamentali del movimento calcistico nella Repubblica di San Marino. Dai primi abboccamenti, circa un secolo fa, fino ai giorni nostri e passando – ovviamente – dalle pietre miliari: l’ascesa di Massimo Bonini, i debutti in campo europeo di club e Nazionale, il successo con il Liechtenstein ed i record raccolti entro e oltre i confini nazionali.

Tutto fruibile in un’opera innovativa con voci narranti, testimonianze dei protagonisti, video, foto e materiali multimediali per conoscere la storia secolare del calcio nella Repubblica di San Marino. Un appuntamento quasi obbligato per tifosi e simpatizzanti del movimento sammarinese, ma anche una splendida opportunità per i tanti turisti che sono entrati in contatto con il nostro territorio anche attraverso gli impegni internazionali della sua nazionale di calcio.

Affianco alla straordinaria opera multimediale trova spazio anche una sezione con cimeli significativi del calcio sammarinese – per toccare con mano (o quasi) – autentici tasselli del puzzle che compone una “incredibile” storia di sport, uomini e sfide da oltre 93 anni a questa parte. Inoltre, nel Corner Shop del Museo, è stato realizzato un “angolo“ dedicato all’abbigliamento, agli accessori ed ai gadget ufficiali della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Così il Presidente della FSGC Marco Tura a margine dell’inaugurazione della mostra, avvenuta ieri pomeriggio: “Presentiamo oggi un progetto a cui abbiamo fortemente creduto, realizzato con il contributo e le professionalità del Titanus Museum, a cui esprimiamo un sentito ringraziamento: la narrazione della storia del calcio nella nostra Repubblica, con fotografie e immagini di repertorio, dai primi, pochi campi calcati dai giovani degli anni ’30, agli impegni ed eventi internazionali che si sono susseguiti. Un’opera di grande livello, che oltre al focus sulla storia della Nazionale sammarinese, rende noti gli altri attori che coinvolgono il mondo Federale: dai Club, alla San Marino Academy con le sue molteplici attività.”

Per Dennis Guerra, Presidente del Titanus Museum, “il progetto con la Federazione Calcio è la testimonianza dei principi fondanti del Titanus Museum: il racconto della nostra Repubblica, della sua storia e delle sue peculiarità, in modo coinvolgente, dinamico e immersivo, aperto al contributo del mondo sammarinese e dei suoi attori. È un progetto che oltre a essere in continua evoluzione, incontra il gradimento dei visitatori. Quando, uscendo, ci dicono che consideravano San Marino una ‘anomalia’ italiana in territorio italiano e ora, invece, la considerano una terra da sempre libera e fiera, quale effettivamente è, ci riempiamo di orgoglio.”

“Mondo culturale, compreso quello museale, e mondo dello sport sono dei pilastri fondamentali per il benessere della comunità – ha affermato il Segretario di Stato per la Cultura Teodoro Lonfernini – e quando la sinergia riesce a dare vita a iniziative come quella che da oggi sarà aperta al pubblico possiamo dire che è un arricchimento per la comunità intera. Grazie alla FSGC per aver dato vita a questa iniziativa e grazie al Titanus Museum per continuare a porsi al servizio della comunità. Sono ancora tante le peculiarità del nostro Paese che possono essere raccontate al pubblico, mi auguro che altre sinergie si consolidino e altri progetti possano prendere vita.”

“La Segreteria di Stato allo Sport accoglie con piacere l’iniziativa della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e del Titanus Museum che inaugura una nuova prospettiva del calcio sammarinese. Il Museo Multimediale offre contenuti ricavati da appassionati, storici e dall’intera comunità calcistica, desiderosi di rendere omaggio alla ricca e affascinante storia del calcio biancoazzurro. Un museo che si erge come faro della passione per questo sport, pronto a raccontare storie e a ispirare nuove generazioni di calciatori e tifosi.” – ha chiosato il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.

FSGC