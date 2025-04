San Marino. FSGC. Femminile: la Nazionale U16 sfiderà l’U15 della Romania in due amichevoli

Dopo le emozioni del Torneo di Sviluppo UEFA disputato nello scorso mese di aprile, un’altra tappa del cammino della Nazionale femminile sperimentale Under 16 si profila all’orizzonte: una doppia amichevole con la Nazionale Under 15 della Romania. Già da qualche settimana il CT Giacomo Piva è al lavoro con un gruppo allargato in funzione di questi due importanti appuntamenti, di carattere non ufficiale ma comunque preziosissimi per saggiare i progressi della prima Nazionale femminile del Titano a distanza di pochi mesi dalle sfide che ne hanno fatto segnare l’esordio in campo UEFA. Esattamente come quel Torneo di Sviluppo, anche il doppio test con la Nazionale Under 15 della Romania sarà casalingo. Si comincia domenica 23 giugno e si finisce martedì 25, rispettivamente alle ore 17:00 e alle ore 18:00. Entrambe le gare andranno in scena sul manto di Acquaviva e saranno trasmesse in diretta, con telecronaca e senza costi, sulla piattaforma Titani.TV.

