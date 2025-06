San Marino. FSGC, Femminile: la prima Nazionale U19 ai blocchi di partenza di Euro 2025-26

La storia del calcio e delle Nazionali di San Marino è pronta a scrivere un nuovo capitolo, che muoverà dal sorteggio della fase di qualificazione agli Europei Femminili U-19 del prossimo anno – in programma domani a Nyon a partire dalle ore 11:00. Per la prima volta, l’urna svizzera ospiterà anche una Nazionale Femminile di San Marino: si tratterà di una formazione Under 19, appunto, che fa seguito ai progetti ufficialmente varati poco più di un anno fa, quando la prima selezione biancazzurra di calcio femminile – al tempo Under 16 – si affacciava sul palcoscenico internazionale per disputare un Torneo di Sviluppo (raccogliendo anche un successo ai rigori con l’Estonia). Stavolta ci saranno in palio anche i tre punti, nonché il debutto assoluto in gare competitive.

A guidare l’Under 19 Femminile sarà Giacomo Piva, già Commissario Tecnico della Nazionale Under 16 Femminile. L’appuntamento con la storia è fissato per domani alle ore 11:00. San Marino sarà sorteggiato in uno dei sei gruppi di quattro squadre all’interno della Lega B del Round 1, partendo dalla quarta fascia di seeding come Kazakhastan, Armenia, Azerbaijan, Moldavia e Liechtenstein – tutte squadre, queste ultime, che le Biancazzurrine non potranno incrociare. Almeno una delle formazioni retrocesse in primavera dalla Lega A toccherà invece in sorte alle Titane, che avranno una possibilità su sei di incrociare anche l’Ucraina, la settima selezione nazionale scesa di categoria. Per le formazioni appartenenti alla Lega B, come San Marino, in palio c’è la promozione alla categoria superiore da dove – a primavera 2026 – usciranno le squadre finaliste dei prossimi campionati europei. Accederanno alla Lega A le vincitrici dei gruppi e la miglior seconda qualificata. A margine dei sorteggi saranno scelte le nazioni ospitanti i mini tornei che si svolgeranno in linea di massima nel periodo 20-28/10 o 24/11-02/12.

FSGC | Ufficio Stampa