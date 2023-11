San Marino. FSGC: ”Il vento picchia duro allo stadio di Domagnano”

Le recenti condizioni meteorologiche, critiche per le anomale folate di vento che hanno vessato l’intero territorio sammarinese causando ingenti danni in tutta la Repubblica di San Marino, non hanno risparmiato le strutture sportive. Al netto di lievi interventi di ripristino che nelle prossime ore, seguendo un piano di interventi prioritari, la Federcalcio di San Marino adotterà all’Ezio Conti di Dogana e presso lo stadio di Montecchio, è l’impianto di Domagnano a registrare notevoli criticità e riportare considerevoli danneggiamenti alle strutture.

Esposto a violente correnti d’aria, il conto dei danni allo stadio di Domagnano è lungo e preoccupante, tanto che non si può escludere a priori con potenziale cambio di sede per Libertas-Tre Penne – valevole per l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano BKN301, in programma domani sera alle 20:45. L’intenzione della FSGC è quella di riuscire a ripristinare le strutture necessarie ai tesserati per garantire il regolare svolgimento delle attività, allenamenti compresi, e soprattutto la sicurezza degli stessi. Per farlo, è fin da subito iniziata una corsa contro il tempo che in caso di perturbazioni a carattere piovoso nella serata di domani, suggeriranno in ogni caso lo spostamento dell’incontro in altra struttura, con ogni probabilità all’Ezio Conti di Dogana.

Le panchine dello stadio di Domagnano, infatti, sono pressoché distrutte ed irrecuperabili, dopo essere state sollecitate per una settimana intera dalle notevoli raffiche di vento che nella giornata di domenica hanno superato i 120 km/h, come si legge nelle rilevazioni ufficiali e su tutti gli organi di informazione. I telai in alluminio e acciaio delle panchine, per tacere delle protezioni da pioggia e vento in plastica, sono stati letteralmente spezzati. Condizioni che hanno imposto un’immediata rimozione, salvando – al momento – le sole sedute potenzialmente utilizzabili domani sera. Situazione critica che ha costretto la FSGC a rivolgersi ai propri fornitori per acquistare due nuove panchine complete. Nell’attesa, ieri è stata disposta la rimozione di tutti i pannelli di copertura delle panchine da calcio, al netto di cinque sole sedute che i collaboratori della Federcalcio, dedicati alla manutenzione pressoché quotidiana degli impianti, sono riusciti a stabilizzare sostituendo anche cinque seggiolini.

Non è finita qui, purtroppo. Gli effetti del vento si sono riverberati considerevolmente anche sui container a suo tempo installati per garantire maggiori spazi e servizi (docce comprese) a disposizione dei giocatori impegnati in allenamenti o gare ufficiali, di calcio o futsal. I primi rilievi nella mattinata di ieri, infatti, hanno chiaramente mostrato come il vento abbia rimosso i container dalle loro sedi, spingendoli fin contro la recinzione – danneggiata considerevolmente nell’occasione. Il fatto ancor più grave, però, è che i container al momento sono instabili e dislocati dai loro supporti in cemento: spostamento violento che ne ha causato anche lo schiacciamento ed il distacco dalle tubazioni idriche esterne che ne alimentavano i servizi. Nella prima mattina di oggi è iniziato l’intervento di ripristino da parte di aziende specializzate, al fine di riposizionare correttamente i container nelle loro sedi di cemento e la valutazione dei danni alle tubazioni, auspicando che possano essere ripristinate quanto prima. Ulteriori danneggiamenti sono stati rilevati al manto erboso, tanto del campo da calcio che di quello destinato all’attività del futsal sammarinese.

FSGC | Ufficio Stampa