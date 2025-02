San Marino. FSGC: ”Impianti: ristrutturati i campi di Faetano e Montegiardino”

Si sono da poco conclusi i lavori di ristrutturazione dei campi di Faetano e Montegiardino, realizzati da NTS Sport, che hanno comportato una serie di significativi interventi su entrambi gli impianti calcistici. Per entrambi è stato innanzitutto rimosso il vecchio manto, ormai esausto, prima di ripristinare il sottofondo – a garanzia di una base solida, uniforme e drenante. Sono stati successivamente installati nuovi impianti di irrigazione, oltre a protezioni antitrauma per garantire la sicurezza degli atleti da potenziali urti con le recinzioni perimetrali. Rinnovamento che non ha risparmiato anche le panchine, migliorando così le infrastrutture per giocatori e staff rispetto alle soluzioni precedenti. Infine, è stato posato un nuovo manto omologato FIFA, completo di un sottotappeto prestazionale e di un intaso naturale, assicurando così un’alta qualità del manto erboso tanto in termini di svolgimento del gioco quanto sotto il profilo della durabilità.

NTS Sport ha inoltre gestito la ristrutturazione dell’area esterna sintetica del San Marino Stadium, sempre nelle recenti settimane. Questo intervento ha incluso diverse fasi importanti: la rimozione del vecchio manto, il ripristino del sottofondo e la posa di un nuovo manto omologato FIFA. Il nuovo sistema installato comprende un sottotappeto prestazionale e un intaso in gomma, garantendo così prestazioni eccellenti e conformità agli standard internazionali nell’area principalmente deputata al riscaldamento dei calciatori durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

NTS Sport, realtà leader nel mondo degli impianti sportivi si occupa di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti sportivi di varie tipologie. Grazie ad un approccio professionale e all’avanguardia, ha saputo fornire soluzioni su misura che soddisfano appieno le esigenze specifiche della Federcalcio di San Marino – da tempo legata a filo doppio con l’azienda italiana.

FSGC | Ufficio Stampa