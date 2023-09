San Marino. FSGC. La Special Cup torna i prossimi 16-17 settembre 2023 a Montecchio

Torna a Montecchio la San Marino Special Cup – organizzata in collaborazione da Federcalcio, Federazione Sammarinese Sport Speciali e Special Olympics San Marino. La competizione di calcio a cinque, coinvolgente formazioni integralmente composte da atleti Special Olympics, tornerà a colorare il Centro Federale di Fonte dell’Ovo con una carica di energia e divertimento decisamente fuori dal comune. Si conferma la tradizione di forte richiamo sull’intero territorio nazionale italiano, con undici squadre provenienti da diverse Regioni per sfidare il team sammarinese. Nella fattispecie, sono iscritte al torneo, oltre a San Marino: Soccer Dream Fermana, ASD Albano Primavera, Calcio Samba Rimini, Sportinsieme Castellarano, ASD Calcio Veneto FD, Associazione Fuorigioco ODV, Sport “In”…Veneto ASD – Rosso, Sport “In”…Veneto ASD – Bianco, Insuperabili | Squadra C, Insuperabili Roma, Insuperabili FISPES. La competizione rientra a pieno titolo nel novero delle attività collegate ai progetti di responsabilità sociale della FSGC.

La manifestazione che, come si può intuire, ha una portata ben più ampia della mera competizione sportiva si svilupperà su un programma di due giorni. Sabato 16 settembre sarà la volta delle sfide all’interno dei gironi e successive semifinali, mentre la mattina di domenica 17 settembre sarà riservata alle finali che determineranno la classifica della San Marino Special Cup 2023.

