Mercoledì 28 agosto prossimo, il fischio d’inizio sulla stagione calcistica sammarinese 2024-25. Onore e onere dell’impegno infrasettimanale per Virtus e La Fiorita, che si contenderanno la Supercoppa Sammarinese. Pochi giorni più tardi saranno invece in campo, al pari delle altre quattordici pretendenti al titolo di campione sammarinese, la prima giornata di regular season. L’ultimo week-end di agosto metterà infatti in palio i primi punti del prossimo Campionato Sammarinese.

FSGC