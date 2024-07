San Marino. FSGC: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO QUADRO CON L’ASAC (Ass.Sammarinese Allenatori Calcio)

Dopo un approfondito lavoro condiviso, Federcalcio di San Marino e Associazione Sammarinese Allenatori Calcio hanno sottoscritto un Accordo Quadro che regola il trattamento economico e gli aspetti correlati nei rapporti tra tecnici e club dell’ordinamento sportivo federale. Il documento mira a riconoscere garanzie e tutele a tutte le parti coinvolte nell’accordo di responsabilità tecnica: tanto gli allenatori, quanto i club. L’accordo sarà in vigore per due anni dalla data di sottoscrizione (19.07.24) e si intende tacitamente rinnovato per identico periodo alla sua naturale scadenza.

Il testo dell’Accordo Quadro, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, può essere visionato sul sito della FSGC (clicca qui).

FSGC | Ufficio Stampa