San Marino. FSGC: Un torneo a conclusione del progetto con le prime classi delle Scuole Superiori

Si è concluso venerdì scorso, con un torneo organizzato presso lo stadio di Montecchio, il primo anno del progetto avviato tra Federcalcio e Scuola Secondaria Superiore di San Marino rivolto agli studenti iscritti alle classi prime.

Tante le attività condotte insieme ai ragazzi nel corso dei mesi, che si sono sviluppate tanto in esercizio fisico legato al calcio durante le ore di educazione fisica, quanto in veri e propri confronti aperti con gli studenti in merito alle opportunità che l’ambiente calcistico può offrire loro – oltre alla ben nota carriera da calciatore o calciatrice professionista, massima aspirazione di tanti e tante giovani.

In tal senso, sono stati organizzati incontri con il settore arbitrale, team manager ed allenatori, ma anche giornalisti sportivi ed ufficio stampa per spaziare ad ampio raggio nel ventaglio di prospettive lavorative applicate al mondo del calcio. Come ideale conclusione di un percorso più che positivo per entrambe le parti, è stato organizzato un torneo dedicato alle prime classi delle Scuole Superiori lo scorso 7 giugno.

FSGC