San Marino. FSGC. Under 17: l’Armenia fa sua la sfida per il terzo posto nel rettilineo finale

San Marino e Armenia, dopo le sfide con Bielorussia e Bosnia ed Erzegovina, si affrontano nell’impegno conclusivo del Gruppo B2 del Round 2 di EURO U-17 2025 per contendersi il terzo posto. Prima del fischio d’inizio, la posizione era occupata dai Titani per via della differenza reti favorevole.

I Biancazzurrini approcciano con buon piglio, proponendosi preferibilmente in corsia mancina con le efficaci combinazioni che coinvolgono Grandoni, Molinari ed Arlotti – ma la difesa armena riesce sempre a neutralizzare i pericoli. Quelli di Grigoryan sollecitano Conti con Shahgeldyan, che precede un periodo di sostanziale equilibrio in campo. Al 19’ è determinante Stefani nell’allontanare di testa il tiro-cross di Gasparyan, mentre i Titani si fanno notare su corner a metà frazione: Petrosyan respinge di pugno e sul prosieguo dell’azione Meloni ripropone al centro, senza trovare compagni pronti a capitalizzarne il suggerimento. Alla mezz’ora è lo stesso centrocampista sammarinese a provarci da piazzato, ma Gasparyan risponde presente. Le migliori opportunità sammarinesi nel primo tempo passano tutte da Meloni: al 33’ recupera palla e innesca Molinari, che sfiora l’incrocio dei pali dal limite dell’area. Nel finale di frazione torna a far capolino nella metà campo sammarinese l’Armenia che non sfrutta due ottime chance con Voskanyan e Gasparyan, quest’ultimo impreciso nell’uno contro uno con Conti.

Ad inizio ripresa un unico cambio: dentro Arakelyan, che avrebbe poi deciso la sfida. Tuttavia, è San Marino a scattare nuovamente meglio dai blocchi, senza però trovare sfogo al tiro. La partita scivola via veloce fino a metà frazione, quando l’Armenia si fa pericolosa con la zuccata di Aleksayan che non in inquadra il bersaglio grosso. È di fatto l’ultima opportunità prima del rush finale in cui matura l’episodio decisivo: Movsesyan cerca di sorprendere Cenci con una punizione dal limite deviata dalla barriera, l’estremo sammarinese riesce ad arrivarci ma sulla respinta Arakelyan non ha difficoltà a spingere in fondo al sacco il pallone da tre punti. Con un pareggio, i ragazzi di Bonesso chiuderebbero al terzo posto: Ciacci arma il tiro di Canarezza, infrantosi sul corpo di un avversario. Sullo sviluppo dell’azione ci prova anche Meloni, che spedisce di poco alto sulla traversale. All’89’ i Biancazzurrini ci provano anche dalla bandierina, con il tocco corto per Canarezza che chiama Petrosyan all’intervento risolutivo sul primo palo. I Titani collezionano corner nel finale, attaccando all’arma bianca per trovare la via del gol – sbarrata da un’attenta difesa armena. Nell’altra gara del raggruppamento, i padroni di casa della Bosnia ed Erzegovina superano per 2-1 i pari età della Bielorussia, conquistando il primato che garantirà loro di prendere parte alla Lega A nelle prossime qualificazioni agli Europei di categoria.

Euro U17 2025, Round 2 – League B | San Marino-Armenia 0-1

SAN MARINO (3-4-3)

Conti; Zavoli (56’ Sammaritani), Montali, Colombini (70’ Pennacchini); Tamagnini, Stefani, Meloni, Terni; Arlotti (70’ Ciacci), Grandoni (83’ Biordi), Molinari (56’ Canarezza)

A disposizione: Cenci, Bucchi, Guidi, Cervellini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

ARMENIA (4-1-4-1)

Petrosyan; Yeghiazaryan, Movsesyan, Beybutyan, Sukiasyan (74’ H. Karapetyan); Ghukasyan; Gareginyan (46’ Arakelyan), Shahgeldyan (65’ Aleksanyan), Voskanyan, D. Davtyan (74’ Asiryan); Gasparyan

A disposizione: Ghishyan, Khachatryan, Dokhoyan, S. Karapetyan, J. Davtyan

Allenatore: Razmik Grigoryan

Arbitro: Oscar Johnson (SWE)

Assistenti: Runo Sebastian Robertsson (SWE) e Bojan Makari? (BIH)

Quarto ufficiale: Danijel Peri? (BIH)

Marcatori: 83’ Arakelyan

Ammoniti: Voskanyan, Zavoli, Montali, Arakelyan, Terni

FSGC | Ufficio Stampa