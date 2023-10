San Marino. FSGC. Under 19: troppa Finlandia per i ragazzi di Cancelli

La terza ed ultima partita del torneo di qualificazione agli Europei Under 19 – svoltosi a Ostrava (Repubblica Ceca) – per la Nazionale di San Marino si conclude con un netto 8-0 a favore della Finlandia. La squadra di Cancelli cede ai pari età finlandesi che hanno spinto sino all’ultimo per tentare il passaggio del turno – poi non avvenuto.

Alla squadra di Peter Lundberg infatti servivano almeno otto gol ma nel contempo la Romania doveva perdere con la Repubblica Ceca. Se i nordici hanno vinto con quel punteggio richiesto, non si può dire per l’altra sfida terminata in parità qualificando così Repubblica Ceca e Romania.

Come detto, ai finlandesi serviva sbloccare la partita prima possibile e così è stato. Dopo soli cinque minuti infatti Toivonen timbra su suggerimento di Hannula. La squadra di Cancelli soffre soprattutto a livello fisico gli avversari e i Titani non hanno respiro. Al quarto d’ora, da corner del solito Hannula, San Marino è anche sfortunata con il raddoppio che arriva dall’autorete di Tommaso Benvenuti. San Marino è sempre alle corde e prova a respingere i continui tentativi avversari. Il tris finlandese arriva alla mezz’ora con Otto Hannula mentre solo quattro minuti più tardi ecco anche il poker a firma di Bulgakov su assist di Purosalo.

Nella ripresa i Titani provano a reagire dopo una prima frazione di chiusura ma ai ragazzi di Cancelli manca l’ultimo passaggio decisivo per cercare di rendersi pericolosi. I finlandesi invece non smettono di attaccare e con in mente la qualificazione ripartono forte. Infatti ad inizio ripresa ecco la rete del 5-0 con il gol di David Ezeh su altro assist di Purosalo. Cancelli prova a cambiare le carte in tavola inserendo ben quattro elementi contemporaneamente. Ma il copione cambia poco o niente e la Finlandia passa nuovamente al 77’ con Ezeh. Il giovane attaccante finlandese è scatenato e dieci minuti più tardi segna anche la tripletta personale. Alla Finlandia però serve ancora una rete per tentare la qualificazione ed al novantesimo ecco l’ottavo gol con Puukko. Non basta però alla Finlandia come detto in apertura. Terza sconfitta invece per i ragazzi di Cancelli dopo quelle con Repubblica Ceca e Romania. Domani sera il rientro in Repubblica.

Euro U19, 2024 – Qualifying Round | San Marino – Finlandia 8-0

SAN MARINO [3-5-2]

Borasco; S. Riccardi (54’ Zafferani), M. Ciacci, F. Ciacci; Valli Casadei, Ugolini, Renzi (54’ Casadei), Gasperoni (54’ Cervellini), Benvenuti; Famiglietti (80’ Della Balda), Capicchioni (54’ Molinari)

A disposizione: Hoel, A. Riccardi, Bugli

Allenatore: Nicola Cancelli

FINLANDIA [4-3-3]

Jantunen; Purosalo (78’ Lähteenmäki), Vaisto (46’ Armstrong), Kuismala, Puukko; Hannula (86’ Ternava), Ritari, Toivonen (65’ Ulundu); Hudd, Ezeh, Bulgakov (65’ Laine)

A disposizione: Piispa, Naamo, Simojoki, Kekarainen

Allenatore: Peter Lundberg

Arbitro: Miloš Savovi? (MNE)

Assistenti: Marko Gojkovic (MNE), Jakub Bureš (CZE)

Quarto ufficiale: Filip Kotala (CZE)

Ammoniti: Borasco, F. Ciacci, Valli Casadei, T. Benvenuti

Marcatori: 5’ Toivonen, 15’ aut. Benvenuti, 31’ Hannula, 35’ Bulgakov, 50’, 77’, 87’ Ezeh, 90’ Puukko

FSGC