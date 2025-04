San Marino. FSGC. Zoppis, Nanni e Gatti alla UEFA Safety & Security Conference di Losanna

Anche la Federcalcio di San Marino ha preso parte alla UEFA Annual Safety and Security Conference 2024 organizzata a Losanna gli scorsi 11-12 settembre, alla presenza di oltre 500 rappresentanti di Federazioni europee e dei i club partecipanti alle competizioni UEFA per club nella stagione in corso.

La FSGC era rappresentata dal Supporters Liaison Officer Andrea Zoppis, da Melissa Nanni per il Dipartimento Organizzazione e Competizioni e dal Capitano della Gendarmeria di San Marino Gabriele Gatti, a dimostrare una volta di più l’unione di intenti con cui Federcalcio e forze dell’ordine di San Marino collaborino attivamente per la buona riuscita e organizzazione di tutte le partite internazionali su suolo sammarinese.

La conferenza è stata l’occasione per valutare e discutere dei più recenti casi di violenza o attacchi legati al calcio accaduti in Europa, affrontando attivamente i temi della prevenzione e dell’aumento del senso di sicurezza dei tifosi che meritano di godersi le partite in totale sicurezza. San Marino si conferma, dunque, attentissima a questi temi ed ha potuto confrontarsi con i colleghi di altre organizzazioni continentali con cui sarà indispensabile collaborare per i prossimi eventi di carattere internazionale.

FSGC