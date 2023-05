San Marino. Furto a Falciano, un 17enne pronto di spirito individua le due ladre in chiesa. Il Commissario Morsiani lo ringrazia

L’episodio avvenne il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio del 2021, nella Chiesa di San Pietro di Falciano. Due donne rubarono il portafoglio dalla borsa di una signora, che era inginocchiata in quel momento. Ma non avevano fatto i conti con la prontezza di spirito di un 17enne: “Le notai per via del loro abbigliamento, molto appariscente e poco adatto ad una funzione religiosa”, ha detto il giovane testimone al commissario della Legge Morsiani. Resosi conto di essere stato l’unico ad accorgersi del furto, il giovane seguì le due donne fuori dalla chiesa e fotografò la targa del veicolo. Vennero così identificate, grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine di Riccione, due donne di 19 e 47 anni. Quest’ultima attualmente in carcere per reati contro il patrimonio. Il giudice l’ha condannata a due anni e due mesi ed a una multa da 600 euro, mentre la più giovane (che aveva meno di 21 anni all’epoca dei fatti) a 7 mesi, pena sospesa, e ad una multa da 400 euro. Dovranno inoltre risarcire la signora derubata, che nel portafoglio aveva 120 euro in contanti, e che ha dovuto rifare carte e documenti. Più che l’importo o l’entità del fatto tuttavia a rendere particolare questo episodio è stato il senso civico del 17enne, che ha consentito di ricostruire l’accaduto e di individuare i responsabili. “Grazie per l’attenzione che ha avuto quel giorno”, gli ha detto infatti, nel congedarlo, il giudice Morsiani. San Marino Rtv