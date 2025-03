San Marino. Futsal: al Pennarossa basta un tempo, il Domagnano si sveglia tardi

Dopo due pareggi di fila (uno in campionato ed uno in coppa) il Pennarossa torna al successo liquidando il Domagnano nell’ultimo posticipo della 24° giornata e ristabilendo le distanze da La Fiorita, che lunedì aveva accorciato momentaneamente sulla seconda posizione. La squadra di Novembrini parte a marce altissime sul parquet del Multieventi: dopo 6’ è già 2-0, effetto della correzione di tacco di Toccaceli sull’assist di Maiani e del tap-in di Verri dopo che Menghi aveva anticipato Gasperoni ad un passo dalla linea di porta. Gasperoni che va vicino al tris su perfetta applicazione di uno schema da corner. Sull’altro fronte, serve un’uscita profondissima di Bizzocchi per fermare Davide Dolcini lanciato a rete. All’11’ il Pennarossa fa 3-0: Oddone si libera in banda con una giocata da urlo e poi elude l’uscita di Muraccini con uno scavetto di non minore qualità. Poco dopo, altro numero di Oddone sull’out mancino e altra conclusione al veleno, stavolta neutralizzata dall’estremo dei Lupi. Muraccini che deve superarsi anche sul sinistro di Toccaceli, mentre nulla può quando Gatti devia in porta, suo malgrado, il pallone calciato forte sul secondo palo da Gasperoni. Il Domagnano si rivede in avanti con la botta di Bollini destinata a “morire” vicino all’incrocio, ma respinta da un attento Bizzocchi. Nel giro di poco il Pennarossa serve il pokerissimo, con Gasperoni che irrompe prepotentemente sulla banda mancina e batte Muraccini con un tocco leggero. Il Domagnano sale nel finale di tempo. Tre interventi di Bizzocchi – sulla ‘puntata’ di Villa, sul destro al volo di Filippo Dolcini e sulla punizione ancora di Villa – risultano fondamentali alla banda di Chiesanuova per chiudere la prima metà di frazione con la porta inviolata.

La ripresa si apre con una scena già vista: Oddone che dribbla in corsia e va alla conclusione, questa sventata da Muraccini in uscita. Il Domagnano però ha un piglio diverso rispetto a quello del primo tempo. L’immediata risposta dei Lupi diventa la loro migliore palla gol sino a quel momento. Davide Dolcini lavora la sfera sull’out di destra e la serve per l’inserimento perfetto di Villa, che, solo davanti a Bizzocchi, mira l’angolino, laddove si allunga la gamba del portiere biancorosso a proteggere ancora una volta il clean sheet. Villa che ci riprova da piazzato, senza fortuna e senza bisogno di parate da parte di Bizzocchi. Sull’altro fronte, il Pennarossa torna pericoloso su corner: Verri prende bene il tempo al marcatore ma gira a lato. Maiani sfiora il secondo palo con un destro a giro, mentre qualche minuto dopo è nuovamente Verri a presentarsi al cospetto di Muraccini, ma il diagonale del 7 risulta troppo stretto. Il salvataggio di Gatti sul pallonetto di Toccaceli è l’ultimo atto di questa fase a forti tinte biancorosse. Il Domagnano resiste e risponde, e stavolta la replica diventa la rete del 5-1. Vagnini cerca Menghi sulla battuta di una rimessa laterale: il capitano giallorosso chiude la triangolazione mettendo il compagno davanti a Bizzocchi, superato con una ‘puntata’ di perfetto tempismo. La squadra di Fabio Gasperoni non si accontenta del gol della bandiera. Bollini coglie l’esterno della rete con un destro forte da posizione defilata, dopodichè chiama in causa Bizzocchi dalla distanza. Ma ci sono pensieri anche per Muraccini, che prima viene anticipato – ma in maniera salvifica – da Davide Dolcini, poi deve intervenire in prima persona sul mancino incrociato di Oddone. Comunque il Domagnano risponde per le rime. Davide Dolcini si gira su Oddone e spara da posizione invitante: Bizzocchi risponde presente. Il parziale sarà confermato al fischio finale: il Domagnano incassa la seconda sconfitta di fila e perde margine da Virtus e Tre Penne, così come un terzo del vantaggio che fino a lunedì pomeriggio vantava sul Cosmos, ora minaccioso a -6.

Questo il quadro completo della 24° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 24. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Fiorentino Tre Fiori 17/03 A1: Tura – 2: Delvecchio 7-1 Fiorentino Virtus Tre Penne 17/03 A1: Delvecchio – 2: Tura 4-4 Fiorentino Libertas La Fiorita 17/03 A1: Piccoli – A2: Mazza – A3: Ilie 0-15 Dogana Cailungo Murata 17/03 A1: Piccoli – A2: Mazza – A3: Ilie 1-10 Dogana Folgore Cosmos 17/03 A1: Lerza – 2: Zaghini 0-3 Domagnano Juvenes-Dogana Faetano 18/03 A1: D’Adamo – 2: Tonelli 6-1 Pal. Acquaviva Domagnano Pennarossa 19/03 A1: Vandi – 2: Zani 1-5 Multieventi Turno di riposo: San Giovanni

