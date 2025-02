San Marino. Futsal: cadono Virtus e La Fiorita, il Cailungo prende quota

Nella serata dedicata ai primi sei match della 19° giornata del campionato di futsal, a fare rumore sono le cadute di Virtus e La Fiorita. Entrambe erano e restano appaiate alle spalle del Pennarossa, che stasera, nel posticipo con il fanalino Libertas, avrà la possibilità di puntellare la piazza d’onore. Questo perché pensare di riaprire la corsa per il primo posto è per il momento questione da escludere. La capolista Murata continua a filare con il vento in poppa, spesso travolgendo anziché scavalcando gli avversari che via via si pongono sul suo cammino. E certo un San Giovanni ridotto ai minimi termini aveva poche chances di mettere in crisi la corazzata bianconera, che va in doppia cifra trascinata da un inesauribile Busignani. Sua la firma su 7 delle 13 reti che la banda di Spada mette a segno nella prima serata di Fiorentino. Apre i conti proprio Busignani al primissimo affondo, imitato a stretto giro da Ghiotti. Dopo il 3-0, sempre di Busignani, entra a referto anche Ercolani per il 4-0 con cui le due squadre guadagnano l’intervallo. Nella ripresa la produzione offensiva dei Bianconeri si fa più fitta. Oltre ad altre cinque reti di Busignani, e alle doppiette di Ghiotti ed Ercolani, si iscrive alla festa anche Cesarini. Sul punteggio di 12-0 il San Giovanni ha un moto di orgoglio che lo porta a segnare tre gol nell’arco di appena 6’, con le firme, rispettivamente, di Berardi, Volpinari e Rossi. Non è però della squadra di Franchino l’ultima parola sul match, che si chiude con il tredicesimo acuto bianconero siglato da Mattioli.

Si diceva delle cadute “rumorose” di La Fiorita e Tre Penne. La prima cede al Tre Penne in un confronto ravvicinato, con la squadra di Penserini che adesso riduce a -5 il proprio ritardo dal salottino buono del girone. È la doppietta di Cola a consegnare alla formazione di Città un successo di prestigio, il terzo consecutivo. Il giovane Biancoazzurro apre le marcature al 6’ per poi ripetersi quasi sui titoli di coda, immediatamente prima che Matteo Chezzi dimezzi il gap, ma senza aver più il cronometro quale alleato. È la terza sconfitta stagionale per la Fiorita, mentre la Virtus sale, suo malgrado, a quota quattro. A punire i Neroverdi di Michelotti (che nel finale sarà espulso) è un Cosmos in stato di grazia, che dopo il successo sul Domagnano alza decisamente l’asticella e si prende lo scalpo di una delle due formazioni appaiate al terzo gradino del podio, benchè la Virtus, al momento, sia formalmente dietro La Fiorita per aver perso il primo degli scontri diretti. La squadra di Muccioli vince in rimonta. Dopo 10’ di gioco, infatti, la Virtus è avanti per le reti di Pasqualini e Cevoli. E forse si illude che la missione, o quantomeno una buona parte di essa, sia compiuta. Invece il Cosmos non esce dalla sfida. Cecchetti dimezza poco prima del quarto d’ora, poi, nel secondo tempo, si scatena la remuntada gialloverde. Il portiere della Virtus, Giacobbi, si infortuna e viene sostituito da Bollini, che al 40’ viene battuto da Dominici, anche lui poi destinato a lasciare il campo dolorante. Il pareggio si trascina fino ai minuti conclusivi. Qui Molinas trova il guizzo da tre punti sfruttando un episodio che viene contestato dalla Virtus: a farne le spese il portiere Bollini e il tecnico Michelotti, entrambi allontanati.

La Juvenes-Dogana vince lo scontro diretto del Multieventi e opera il sorpasso ai danni del Fiorentino, che resta appaiato alla Folgore, a riposo. La seconda vittoria della banda di Levani matura con il risultato di 2-0, perfettamente ripartito nelle due frazioni di gioco: apre all’8’ Thomas Celli e chiude al 36’ Mularoni. Un altro scontro diretto, dalle ripercussioni potenzialmente più pesanti, è quello che si disputava a Dogana. Il Cailungo, fresco di sorpasso sul Faetano, batte proprio la formazione gialloblù e mette una distanza al momento rassicurante fra sé ed il terzetto di squadre che, allo stato attuale dell’arte, sarebbero estromesse dalla regular season. Il successo rossoverde è netto: 5-0. Mattatore indiscusso della serata è Elia Sarti, autore di quattro reti, mentre la quinta la firma un altro Elia, Venerucci. Dopo il passaggio a vuoto di una settimana prima, si rialza il Domagnano. Il successo sul Tre Fiori è piuttosto netto e solo leggermente sporcato nel finale, quando la squadra di Pollini sfrutta il portiere di movimento per avvicinarsi da 5-0 a 5-2, che sarà anche il risultato finale. Prima delle marcature di Crescentini ed Esposito, i Lupi avevano preso il largo con la doppietta di Filippo Dolcini e la rete di Davide Dolcini nel primo tempo, e poi con gli acuti di Righi e Bonfini nella ripresa. Stasera, come detto, l’occasione per il Pennarossa di allungare sul terzo posto. Si gioca alla palestra di Acquaviva.

Questo il quadro parziale della 19° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO/ESITO LUOGO San Giovanni Murata A1: Zaghini – A2: Lerza 17/02 3-13 Fiorentino Domagnano Tre Fiori A1: Lerza – A2: Zaghini 17/02 5-2 Fiorentino Virtus Cosmos A1: Vandi – A2: D’Adamo 17/02 2-3 Dogana Cailungo Faetano A1: D’Adamo – A2: Vandi 17/02 5-0 Dogana Tre Penne La Fiorita A1: Lanuti – A2: Zani 17/02 2-1 Domagnano Fiorentino Juvenes-Dogana A1: Ilie – A2: Tonelli 17/02 0-2 Multieventi Libertas Pennarossa A1: Zaghini – A2: Ilie 18/02 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Folgore

FSGC | Ufficio Stampa