San Marino. Futsal, campionato: il Cosmos batte ed avvicina in classifica il Pennarossa

Il Cosmos torna alla vittoria superando il Pennarossa nel posticipo del Multieventi e issandosi in undicesima posizione alle spalle proprio della formazione di Chiesanuova, ora avanti di sole due lunghezze. La gara si sblocca al quarto d’ora con la conclusione potente di Bacciocchi che si insacca sotto la traversa. Lo stesso pivot gialloverde si ripete qualche minuto dopo con una deviazione sottomisura. Il Cosmos cala di tono nella ripresa, consentendo al Pennarossa di credere in una rimonta che, effettivamente, si concretizza nella parte finale di gara. Una bella giocata di Tomassoni ed una conclusione improvvisa dalla distanza di Podeschi rimettono le cose in perfetto equilibrio. C’è però ancora tempo per la fuga di Andrea Guidi sulla banda destra, conclusa con una ‘puntata’ sul primo palo che sorprende l’altro Guidi in campo, Antonino. È una giocata d’alta scuola che permette al Cosmos di guadagnare una posizione (sorpassata la Libertas) e che costringe il Pennarossa al terzo k.o. consecutivo. 10°

Questo il quadro della decima giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 10. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Tre Fiori Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Piccoli 04/12 3-3 Dogana La Fiorita Cailungo A1: Notarpietro – A2: Lanuti 04/12 6-0 Fiorentino Murata Fiorentino A1: Ercolani – A2: Ilie 04/12 2-5 Acquaviva Virtus Libertas A1: Piccoli – A2: Lerza 04/12 2-2 Dogana Domagnano Folgore A1: Ilie – A2: Ercolani 04/12 2-5 Acquaviva San Giovanni Tre Penne A1: Lanuti – A2: Notarpietro 04/12 1-6 Fiorentino Pennarossa Cosmos A1: Tonelli – A2: Tura 06/12 2-3 Multieventi Turno di riposo Faetano

Qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa