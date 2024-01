San Marino. Futsal: c’è il Domagnano sulla strada della capolista 

L’anno nuovo del Futsal si apre con la 13° giornata di campionato. La Fiorita, scivolata in terza posizione prima delle vacanze natalizie, cercherà un pronto riscatto contro la Juvenes-Dogana, altra formazione proveniente da un k.o. che le ha fatto perdere terreno in graduatoria. Il 3-2 patito in rimonta con la Virtus è infatti costato alla banda di Levani il sorpasso da parte della stessa formazione neroverde, oltre che l’allontanamento dalla coppia formata da Murata e Domagnano, appaiate in quinta posizione. La Fiorita è invece scivolata dal primo al terzo posto, superata da quella Folgore che domani incrocerà il proprio cammino con quello del San Giovanni, uno dei due fanalini del Girone Unico. Quello tra Giallorossoneri e Rossoneri sarà il primo dei due match di Domagnano. Il secondo vedrà opposte Libertas e Murata, entrambe in cerca di ulteriore continuità dopo le due vittorie inanellate nell’ultima parte del 2023. A Fiorentino, dopo Juvenes-Dogana – La Fiorita, toccherà a Fiorentino e Domagnano sfidarsi. Sarà il confronto, complessivamente, d’altitudine più elevata tra quelli in programma nella 13° giornata. La capolista rossoblù, fin qui autrice di un percorso netto, punta ad iniziare il 2024 sulle stesse frequenze con cui ha chiuso l’anno passato. Anche il Domagnano, reduce da due vittorie di fila, è a caccia di conferme. La missione non sarà delle più facili per la banda di Gasperoni, che però, nel preparare la sfida, può trarre indicazioni dai due precedenti stagionali fra i Lupi e la formazione campione in carica, vale a dire le sfide dei quarti di finale di Titano Futsal Cup.

Cailungo e Virtus terranno a battesimo la serata di Dogana. I Rossoverdi – ultimi con il San Giovanni – devono assolutamente ritrovare un successo – l’unico – smarrito alla 3° giornata, mentre i Neroverdi, galvanizzati dal successo ottenuto sulla Juvenes-Dogana prima di Natale, puntano al bottino pieno sperando in una serata non ottimale di Murata e Domagnano, distanti appena due lunghezze dalla banda di Pollini. Sullo stesso campo, in seconda serata, sarà la volta della sfida fra il Tre Fiori e il Pennarossa. La squadra di Bugli deve mandare in archivio il k.o. (contro la Folgore) con cui si è congedata dal 2023, mentre quella di Casadei è a caccia di un risultato utile che le manca dallo scorso 13 novembre. Il programma del turno numero 13 si concluderò mercoledì con il posticipo fra Cosmos e Faetano, ospitato sul parquet del Multieventi. Entrambe mancano alla vittoria da un po’. Decisamente da meno tempo il Cosmos, che potrebbe, in caso di sconfitta del Pennarossa, guadagnare una posizione in classifica. Molto lontano invece l’ultimo successo del Faetano, motivato però dalla possibilità, in caso di bottino pieno, di agganciare in graduatoria proprio i rivali di serata. Si gioca alle 21:45. A riposo il Tre Penne.

Questo il programma della 13° giornata di campionato: