San Marino. Futsal Cup, cambia il format: via alle Final Eight nella stagione 2025-26

Il Comitato Federale convocato nella serata di ieri presso la Casa del Calcio ha disposto la variazione del format della Titano Futsal Cup, in deroga per la stagione 2025-26. Rispetto al meccanismo che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, la grande novità è quella delle Final Eight che saranno concentrate in gara uniche nello spazio di pochi giorni al termine della stagione sportiva.

Gli Ottavi di Finale – il turno di apertura della competizione – coinvolgeranno quattordici squadre, sulla falsa riga della Coppa Titano da cui è mutuato anche il bye riservato alla detentrice del trofeo. il Murata è pertanto già certo di avere un posto nelle Final Eight del prossimo anno, avendo vinto il torneo qualche settimana fa. Le sfide all’altezza degli Ottavi saranno le uniche a non prevedere incontri di andata e ritorno, con eventuali supplementari e calci di rigore per dirimere il binomio in caso di perdurante parità nel punteggio aggregato. Un’altra importante novità, che garantirà un ulteriore termine di incertezza, è legata all’assenza di privilegi di seeding dai Quarti di finale in poi: al netto degli abbinamenti degli Ottavi, per i turni successivi sarà disposto il sorteggio aperto delle varie sfide a tabellone.

FSGC | Ufficio Stampa