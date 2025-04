San Marino. Futsal Cup: il Murata vince anche la ‘semi’ di ritorno

Non aveva necessariamente bisogno di vincere, ma il Murata mantiene la sana abitudine di tutta una stagione aggiudicandosi anche la seconda sfida con la Juvenes-Dogana e raggiungendo – come da facili previsioni della vigilia, stante il 7-1 dell’andata – il Pennarossa in finale di Titano Futsal Cup. Largo spazio, tra le file bianconere, a chi in stagione ha collezionato meno minuti, considerando anche il non trascurabile numero di diffidati all’interno rosa di Max Spada. La Juvenes-Dogana, chiamata ad un’impresa titanica, parte con buon piglio, spaventando Protti con la ‘puntata’ di Zanotti che esce di millimetri. Dall’altra parte, uno schema da corner libera De Angelis, il cui tiro potente lambisce il palo alla destra di Cecchetti. Da un altro calcio d’angolo, affidato a Borasco, nasce il gol del vantaggio della Juvenes-Dogana: Zanotti si fa trovare pronto sul secondo palo e appoggia comodamente in rete. Il Murata non tarda a replicare. La punizione di Ercolani vale il pareggio all’11’. Lo stesso numero 70 va a caccia della doppietta quando il Murata, da alcuni minuti, aveva varato il portiere di movimento: l’aggiramento dell’uomo è da pivot navigato, ma il tiro è alto. Poi De Angelis e Albani provano a connettersi in un paio di circostanze, ma senza fortuna. Nel primo caso la ‘puntata’ del 24 è a lato, mentre nel secondo il capitano Bianconero è leggermente troppo schiacciato verso il palo e non può capitalizza il servizio intelligente del compagno. La Juvenes-Dogana si rivede con la girata di Muccioli che finisce larga. Molto più pericoloso il Murata quando Ercolani ed Alessandro Casadei decidono di triangolare: il primo offre al secondo la possibilità di colpire a porta vuota, ma la conclusione è sporca e diventa imprecisa anche come assist per Albani, che aveva accompagnato l’azione. Albani che nel finale di frazione lavora bene il pallone sulla banda sinistra e poi cerca a memoria Littera dalla parte opposta: il giovane bianconero è però in ritardo all’appuntamento. Nel secondo tempo Protti sale subito nella metà campo della Juvenes-Dogana, rischiando tuttavia di pagare dazio quando i i ragazzi di Spada perdono palla e Bagnasco affretta la conclusione verso la porta rimasta sguarnita: mira molto difettosa da parte del 10 biancorossoazzurro. Decisamente più pericoloso Borasco quando, in contropiede, salta secco Alessandro Casadei e poi prova a sorprendere Protti con una ‘puntata’ che l’estremo del Murata disinnesca con l’aiuto della traversa. Dal possibile 2-1 Juvenes al 2-1 Murata: Albani sfida Mazza in banda e poi sorprende Cecchetti con una conclusione improvvisa sul primo palo. Lo stesso capitano bianconero, soli 3’ più tardi, serve a Capicchioni la palla che il 3, tutto solo, non ha difficoltà a spedire alle spalle di Cecchetti. Detto della traversa pizzicata da Bagnasco con una conclusione scoccata da fermo e dalla grande distanza, il Murata torna a rischiare a causa di un’altra difettosa gestione del portiere di movimento: Bologna si rammarica per un mancino che lasciava presagire decisamente miglior sorte. Mazza salva due volte sulla linea di porta – la prima su Alessandro Casadei, la seconda sul tentativo di replica di Littera – mentre Mularoni – con indosso la casacca del portiere di movimento – non arriva per centesimi di secondo sulla palla perfetta di Bologna. Quest’ultimo verrà comunque premiato per la propria caparbietà sul finire di gara. Protti come al solito si proietta in attacco, ma De Angelis si attarda troppo con il pallone tra i piedi. Con l’aiuto di Muccioli, Bologna recupera palla e in un amen la scarica nella porta sguarnita, riaprendo un confronto – quello singolo, non quello doppio – che nei pochissimi minuti restanti subirà un altro paio di scossoni, ma che non muterà più padrone.

Titano Futsal Cup 2024-25, Semifinali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA/ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Murata 12/03 A1: Delvecchio – A2: Vandi – A3: Zaghini 1-7 Multieventi Pennarossa Virtus 13/03 A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Mazza 2-2 Pal. Acquaviva Virtus Pennarossa 09/04 A1: D’Adamo – A2: Piccoli – A3: Mazza 2-3 dts Multieventi Murata Juvenes-Dogana 10/04 A1: Ercolani – A2: Tura – A3: Mazza 3-2 Pal. Acquaviva

