San Marino. Futsal Cup: stasera il primo atto delle semifinali

Sono rimaste in quattro a giocarsi la Titano Futsal Cup 2023-24. Se saranno nuovamente Fiorentino e Folgore a disputare la finalissima, lo scopriremo nelle doppie sfide all’altezza delle semifinali. Questa sera gli incontri di andata, entrambi sul parquet del Multieventi.

Fiorentino e La Fiorita apriranno il programma, alle ore 20:15. I detentori del titolo, per questo dispensati da impegni al primo turno, hanno eliminato il Domagnano nei quarti. Per La Fiorita, al successo nei confronti del Tre Penne ha fatto seguito quello ai danni della Juvenes-Dogana. Nell’unico precedente stagionale, il Fiorentino si è imposto per 4-1 e anche stasera parte favorito alla vigilia.

Stessa cosa si può dire della Folgore, benché il gap con il Tre Fiori sembri ancora minore. In effetti, quando sono state chiamate a confrontarsi in campionato, il club di Falciano ha centrato un successo in coda all’incontro. Solo al 58’, infatti, Pasqualini ha griffato la rete del definitivo 3-2. Per arrivare a disputare la semifinale di Titano Futsal Cup, la Folgore ha eliminato Cosmos e Libertas. Il Tre Fiori, invece, Faetano e Murata.

Questo il quadro delle semifinali di Titano Futsal Cup 2023-24:

Titano Futsal Cup, 2023-24 | semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Fiorentino La Fiorita A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Vandi 20/03 20:15 Multieventi Tre Fiori Folgore A1: D’Adamo – A2: Notarpietro – A3: Vandi 20/03 21:45 Multieventi Folgore Tre Fiori TBD 02/05 20:15 Fiorentino La Fiorita Fiorentino TBD 02/05 21:45 Fiorentino

