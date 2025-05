San Marino. Futsal: Domagnano, Cosmos e Virtus a valanga, riscatto immediato del Tre Penne

In attesa di ritrovarlo in coppa tra pochissimi giorni, il Pennarossa batte il Tre Fiori 3-2 ed infila la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Chiesanuova fa tutto il lavoro nel primo tempo, quando prima Maiani e poi Gasperoni (doppietta) scrivono un 3-0 parziale che lascia immaginare una ripresa di gestione. Qui invece il Tre Fiori trova quel sussulto che gli consente compiere una robusta risalita, ma senza riuscire a colmare completamente il gap. Le reti gialloblù sono di Casadei e di Crescentini. Tre Fiori che incappa nella quarta sconfitta di fila e che viene raggiunto in classifica dal Cosmos, alla prima vittoria stagionale. Bacciocchi e Molinas fanno 2-0 già dopo 8’, poi pensano Dominici e nuovamente Molinas a rincarare la dose prima che la Libertas tenti un’opposizione con il 4-1 di Zanotti. Nel recupero del primo tempo arriva anche il 5-1, sempre di Molinas, poi in grado di segnare altre due reti (cinque complessive) nel secondo tempo, la seconda delle quali su rigore. In casa Libertas era andato a segno Taddei ad inizio ripresa, mentre il definitivo sigillo sul successo della banda di Muccioli lo appone Dominici nell’ultimo segmento di gara. Cosmos che si avvicina prepotentemente alla pattuglia di squadre a quota 4 composta da Juvenes-Dogana, Fiorentino e Folgore, tutte sconfitte nel lunedì della 5° di campionato. Il Fiorentino spezza la mini-striscia positiva (una vittoria e un pareggio) cedendo al Tre Penne, che invece riscatta immediatamente il k.o. patito contro La Fiorita, finora l’unico in campionato per la banda di Penserini. Eppure sono i campioni in carica ad andare in vantaggio al 5’ con Bernardi: Cola pareggia i conti al 24’; poi sono di Sabatino e nuovamente Cola le reti che, nella ripresa, valgono la quarta vittoria in campionato del Tre Penne. La Juvenes-Dogana cede al Murata ma non senza aver battagliato fino all’ultimo. Finisce 5-4 per i Bianconeri, costretti all’inseguimento dopo il vantaggio avversario firmato Thomas Celli e in grado di rimettere le cose a posto poco oltre il quarto d’ora con Busignani. Bologna al 28’ dà il nuovo vantaggio alla Juvenes-Dogana, che lo conserva fino all’alba della ripresa. Qui arriva una rapida sequenza di reti (Ercolani-Moretti-Belloni) che consentono al Murata di piazzare una fuga che diventa ancor più robusta quando anche Mattioli decide di iscrivere il proprio nome nel tabellino. Ma la formazione di Levani non esce dalla sfida, anzi risale con Cavalli e Chiaruzzi, quest’ultimo però a segno quando il cronometro, ormai, è il miglior alleato della compagine allenata da Max Spada. In vetta si conferma la Virtus, a punteggio pieno dopo cinque turni. I Neroverdi travolgono il Cailungo per 8-0, mettendo la sfida in ghiaccio in appena sei minuti – tanto basta a Pasqualini, Zafferani e Biordi per iscriversi al tabellino dei marcatori. Prima dell’intervallo trovano la via della rete anche Pascucci e Bernardi, quest’ultimo capace di bissare nella ripresa – quando pure Di Maio e Tamagnini aumentano il divario nel punteggio. A macchiare la serata di festa della Virtus, il grave infortunio occorso a Luca Zafferani. Al giocatore, anche della Nazionale, i migliori auguri per un pronto rientro.

Continua a filare a braccetto del Murata il Domagnano, che contro la Folgore trova la terza vittoria di fila e la salita a quota 13. L’incontro del Multieventi si stappa al 7’: al vantaggio di Menghi segue, a stretto giro, il raddoppio di Davide Dolcini, per un 2-0 che sarà anche il risultato di cambio campo. I primi 8’ della ripresa sono sfruttati dai Lupi per scappare sul 5-0 parziale: segnano, nell’ordine, Bollini, Vagnini e di nuovo Davide Dolcini. Il punto del 6-0, risultato definitivo, arriva invece a metà frazione dal piede di Santarini. La Fiorita continua a tenere il passo della coppia Domagnano-Murata, potendo contare anche sul fatto di avere alle spalle una gara in meno. La quarta vittoria su quattro, per i Gialloblù, arriva a spese del San Giovanni colpito a freddo da Giuccioli e poi costretto ad incassare, nel primo tempo, anche le reti dei fratelli Chezzi – Simone e Matteo – e quella di Pellegrini. Negli ultimi 10’ il San Giovanni accorcia le distanze con Zafferani e poi con il rigore di Severi, fischiato per un mani di Gualandi che nell’occasione “guadagna” anche il secondo giallo della sua partita. Ma l’ultima parola sulla sfida è ancora de La Fiorita, che scrive con Pellegrini (per lui doppietta) il definitivo 5-2.

Ecco il quadro completo della 5° di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 5. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Pennarossa Tre Fiori A1: Lanuti – A2: Notarpietro 21/10 3-2 Dogana Virtus Cailungo A1: Ilie – A2: Tonelli 21/10 8-0 Fiorentino San Giovanni La Fiorita A1: Piccoli – A2: Tura 21/10 2-5 Domagnano Domagnano Folgore A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 21/10 6-0 Multieventi Murata Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Ilie 21/10 5-4 Fiorentino Libertas Cosmos A1: Notarpietro – A2: Lanuti 21/10 2-8 Dogana Tre Penne Fiorentino A1: Tura – A2: Piccoli 21/10 3-1 Domagnano Turno di riposo Faetano

FSGC | Ufficio Stampa