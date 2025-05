San Marino. Futsal, domani inizia il Turno Preliminare: doppio derby in programma a Dogana

Assegnato lunedì il primo trofeo del 2025, il futsal sammarinese si sposta velocemente sulla post season di campionato. Che si aprirà domani sera con le quattro gare di andata del Turno Preliminare, programmate in accoppiata sui campi di Fiorentino e Dogana. Il Tre Penne, miglior squadra tra quelle che non hanno conquistato l’accesso diretto ai Quarti di Finale (privilegio riservato solo alle prime quattro classificate) se la vedrà con il Cailungo, ossia la formazione che ha staccato l’ultimo pass disponibile per i play-off. Va da sé che i Rossoverdi non potranno contare sul vantaggio della classifica e dovranno, pertanto, ottenere una differenza reti complessivamente migliore – nell’arco del doppio confronto – contro una delle squadre rivelazione del torneo, che ha chiuso la regular un po’ in flessione (un pareggio in tre gare) ma che aveva fatto grandi cose in precedenza, aggiudicandosi peraltro entrambi i precedenti stagionali, con la bellezza di 7 reti segnate tanto nella gara di andata quanto in quella di ritorno. Sullo stesso campo – quello di Fiorentino – si sfideranno poi Domagnano e Juvenes-Dogana, ossia la sesta e l’undicesima forza della classifica maturata nella stagione regolare. Anche qui i precedenti sono a senso unico: ha sempre vinto il Domagnano, che si è congedato dalla precedente fase di campionato pareggiando in rimonta – da 0-3 a 3-3 – contro il Tre Penne e che pertanto potrà sfruttare anche quest’onda, oltre naturalmente al privilegio della classifica nell’economia dei due confronti. Anche la Juvenes-Dogana viene da un pareggio, quello nello scontro diretto con la Folgore, che non ha consentito ai Biancorossoazzurri di abbandonare il penultimo piazzamento tra quelli che davano diritto alla post season. Juvenes-Dogana che dovrà fare ancora a meno di Thomas Celli, chiamato a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate contro il Cailungo.

A Dogana sono in programma due derby. Il primo è quello tra Folgore e Cosmos, con i Giallorossoneri che hanno protetto il punto di vantaggio sulla Juvenes-Dogana e i Gialloverdi che devono scuotersi dopo due sconfitte consecutive. Parte avvantaggiato il Cosmos, che ha chiuso – nella classifica del Girone Unico – con 7 punti in più rispetto ai “cugini”. Una menzione particolare la merita però l’andamento dei precedenti stagionali: all’andata fu 3-0 per la Folgore, al ritorno 3-0 per il Cosmos. L’altro derby dell’Ezio Conti è quello tra Fiorentino e Tre Fiori, ossia le formazioni più vicine tra loro – considerando quelle impegnate nel Turno Preliminare – nella classifica congelata alla 30° giornata di regular. Ottavo il Fiorentino, nono il Tre Fiori, con due punti appena a dividere le due formazioni. I precedenti sono completamente sbilanciati in direzione rossoblù: 8-2 all’andata, 7-1 al ritorno. Il Fiorentino si presenta a questa sfida di andata sull’onda di due vittorie consecutive; ma è positivo anche il passato recente del Tre Fiori, che prima del turno di riposo aveva centrato quattro vittorie in cinque gare. Le otto squadre impegnate in questa fase del torneo si daranno nuovamente appuntamento lunedì sera per i match di ritorno.

Questo il programma completo del Turno Preliminare:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Turno Preliminare

FSGC | Ufficio Stampa