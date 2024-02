San Marino. Futsal: è la serata di Fiorentino-Folgore

Non conosce sosta il Campionato Sammarinese di futsal. La 20° giornata – la terza nel giro di una settimana – è in programma questa domani sera, e comincia con una “classica”. È infatti la notte di Fiorentino contro Folgore, assolute protagoniste degli ultimi anni nel panorama di futsal sammarinese. I Rossoblu, campioni in carica, guardano tutti dall’alto ed hanno già un importante margine (+10) sulla squadra di Zonzini. Il loro cammino è praticamente perfetto con 18 vittorie consecutive su altrettante gare. Dietro però i Giallorossoneri – imbattuti dal 20 novembre – non stanno certo a guardare ed hanno ripreso a macinare punti e gol. Sarà dunque battaglia vera a Fiorentino (calcio d’inizio alle 20:15), con i Rossoblu che all’andata si imposero di un solo gol. Di certo non sarà l’ultima sfida della stagione tra due squadre che con ogni probabilità si incontreranno anche ai playoff.

Dietro alle due prime della classe c’è La Fiorita: i Gialloblu, attualmente terzi a cinque lunghezze dalla Folgore, saranno di scena ad Acquaviva (ore 21:45) contro un Faetano in piena crisi (fanalino di coda con il San Giovanni a quota 4 punti). Il club di Montegiardino deve però guardarsi la spalle dal Murata, quarto e distante solo una lunghezza. I Bianconeri, dopo la buona prova con la Folgore che li ha visti cedere solo di misura, dovranno vedersela con la Juvenes-Dogana. La squadra di Serravalle ha vinto quattro delle ultime cinque e vuole inserirsi nella lotta al quarto posto – attualmente proprio del Murata – che vale l’accesso diretto ai playoff senza passare dagli spareggi.

E c’è una gran bagarre nella zona medio-alta di classifica con quattro squadre raccolte in quattro punti. A tal proposito Tre Fiori e Virtus cercano altri punti per scalare posizioni e salire sempre più in alto. I Gialloblu – attualmente al quinto posto a -1 dal Murata – scenderanno alle 21:45 sul parquet del Multieventi contro un San Giovanni che non raccoglie punti da metà novembre.

Turno piuttosto abbordabile per la Virtus (sesta con 35 punti) che se la vedrà alle 21:45 ad Acquaviva con il Pennarossa. Seppur altalenante l’andamento dei Neroverdi, il periodo non è affatto favorevole ai Biancorossi (4 sconfitte nelle ultime cinque). La squadra di Casadei però ad oggi sarebbe dentro le otto squadre (dal quinto al dodicesimo posto) che prenderebbero parte agli spareggi per entrare ai playoff.

Senza successi da tre turni, il Domagnano vuole i tre punti nella sfida di Dogana contro la Libertas (ore 20:15). I Giallorossi sono reduci dall’ottimo pareggio con La Fiorita mentre i Granata hanno interrotto il loro digiuno di vittorie lo scorso giovedì con il 2-1 sul Tre Penne.

Allo stesso orario ma ad Acquaviva si daranno battaglia anche Cosmos e Tre Penne. I Gialloverdi di Serravalle non stanno vivendo un gran momento (l’ultimo successo risale al 10 gennaio) ma cercheranno punti preziosi per mantenersi in zona playoff. Naviga in acque tranquille il club di Città – attualmente nono e a +11 sul tredicesimo posto) nonostante un solo successo nelle ultime cinque.

Questo il quadro della ventesima giornata di Campionato Sammarinese di futsal: