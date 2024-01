San Marino. Futsal: Fiorentino ok, Folgore esagerata, Murata in rimonta

Il Fiorentino continua la sua marcia perfetta e centra l’ennesima vittoria che la mantiene sola al comando del Campionato Sammarinese di futsal. Nella tredicesima giornata – che ha aperto il 2024 – i ragazzi di Michelotti trovano il successo numero dodici su altrettante gare grazie al 6-1 sul Domagnano. I Giallorossi, reduci da due buone vittorie, provano a sorprendere i campioni in carica grazie al vantaggio in avvio del solito Capone – gol numero 13 per lui – ma Busignani rimette subito tutto in parità. I Rossoblu mettono poi la freccia con Cevoli e Ceccoli andando così al riposo con il doppio vantaggio. Nella ripresa i Rossoblu controllano e aumentano il margine con le reti in avvio ed in chiusura di match del bomber Busignani (tripletta per lui e capocannoniere con 25 reti). In mezzo c’è gloria anche per il portiere Protti che finisce nel tabellino dei marcatori di serata.

Dietro al Fiorentino si mantiene in scia la Folgore che “esagera” con il San Giovanni: la squadra di Claudio Zonzini infatti si impone con un clamoroso 18-0 sui Rossoneri. La gara è praticamente a senso unico, con sei reti nel primo tempo e ben 12 nel secondo. Tanti e diversi i marcatori della serata: tris di Tassitano, doppiette di Chezzi, Volpinari, Bernardi, Giardi e Ercolani, gol di Biordi, Giacobbi e del portiere Geri. Con questo largo successo ora i Giallorossoneri diventano la squadra che ha segnato di più (71 reti in totale) e si mantengono al secondo posto a cinque lunghezze dalla vetta.

Dietro di tre lunghezze dalla Folgore c’è la coppia La Fiorita-Tre Fiori. Il club di Montegiardino ieri sera ha impattato con la Juvenes-Dogana dopo un match molto equilibrato e incerto sino all’ultimo. È la squadra di Serravalle a spezzare l’equilibrio con Zonzini ma Danny Gasperoni sigla il pari. Nella ripresa Chezzi porta avanti la Juvenes-Dogana ma Bernardi e Giuccioli firmano la rimonta in pochi minuti. Nel finale però Borasco gela i Gialloblu con la rete al 58’.

Ne approfitta del pareggio – l’unico di serata – proprio il Tre Fiori che risolve la pratica Pennarossa e aggancia in classifica La Fiorita. Marco Baldani porta in vantaggio i Biancorossi di Casadei ma il Tre Fiori ruggisce e prima del riposo ecco la rimonta con le firme di Morini, Lorenzo Burioni e Esposito. Nel secondo tempo la musica non cambia e i Gialloblu di Bugli aumentano il gap ancora con Burioni e Morini oltre alle reti di Daniel e Michele Casadei che fissano il punteggio sul 7-1.

Vince anche il Murata, al terzo successo consecutivo, dopo un bellissimo testa a testa con la Libertas. I Granata di Penserini partono fortissimo e vanno sul 2-0 con Davide Rossi e Mazza. Moretti accorcia per il Murata ma Nicholas Cola mantiene a due le reti di vantaggio. Prima del riposo Moretti di nuovo a segno con il gol del 3-2. Nel secondo tempo la Libertas va segno altre due volte con Francesco Rossi e Giuseppe Covi portandosi così sul 5-2. Ma il Murata non demorde e comincia la rimonta: El Attar, il neo acquisto Belloni e Moretti segnano in rapida successione e rimettono tutto nuovamente in parità. Al 51’ il gol vittoria è ancora dell’ex Fiorentino Moretti che segna il poker personale e fa esultare i suoi.

Nella parte alta di classifica vince anche la Virtus che batte 7-2 il Cailungo e scavalca il Domagnano portandosi così al sesto posto a quota 22. I Neroverdi di Pollini si portano sul doppio vantaggio con Zamboni e Aruci, poi la reazione del Cailungo con Moroni e Serafini che riportano la gara sul 2-2. La Virtus non ci sta e prima dell’intervallo è di nuovo avanti con l’autorete di Sammaritani e ancora con Zamboni. Nel secondo tempo il divario aumenta grazie ai colpi di Sensoli, Tamagnini e ancora Aruci.

La giornata di campionato terminerà poi domani con la sfida sul parquet del Multieventi tra Cosmos e Faetano prevista per le ore 21:45.

Di seguito il programma aggiornato del 13° turno di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 12. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ ESITO LUOGO Juvenes-Dogana La Fiorita A1: D’Adamo – A2: Ilie 08/01 3-3 Fiorentino Fiorentino Domagnano A1: Ilie – A2: D’Adamo 08/01 6-1 Fiorentino Cailungo Virtus A1: Notarpietro – A2: Lanuti 08/01 2-7 Dogana Tre Fiori Pennarossa A1: Lanuti – A2: Notarpietro 08/01 7-1 Dogana Folgore San Giovanni A1: Piccoli – A2: Tonelli 08/01 18-0 Domagnano Libertas Murata A1: Tonelli – A2: Piccoli 08/01 5-6 Domagnano Cosmos Faetano A1: Lerza – A2: Tura 10/01 21:45 Multieventi Turno di riposo Tre Penne

FSGC | Ufficio Stampa