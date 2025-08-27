San Marino. Futsal: giovedì 28 agosto i sorteggi di Campionato e Titano Futsal Cup

Poco più di quarantotto ore ci separano dall’evento di sorteggio che darà forma concreta alla nuova stagione del futsal sammarinese. Giovedì 28 agosto, presso la Sala Conferenze della Casa del Calcio, si terranno i sorteggi del calendario di Campionato Sammarinese di futsal e degli Ottavi di finale di Titano Futsal Cup (ore 18:30). Quest’ultima competizione vivrà un anno zero, visto il cambio di format varato in deroga per la stagione 2025-26. Il Murata detentore del titolo – ed impegnato in Macedonia del Nord in queste ore – debutterà nelle Final Eight, alle quali avranno accesso le formazioni che risulteranno vincenti nelle sfide di andata e ritorno previste agli Ottavi di finale. Dopodiché, solo gare uniche e concentrate in coda alla stagione sportiva per decretare la squadra vincente. Posizioni di favore, in sede di sorteggio del turno di apertura, per le tre migliori formazioni del ranking (Fiorentino, Folgore e La Fiorita).

Tutto confermato per quanto riguarda il Campionato Sammarinese di futsal, che si svilupperà su trenta giornate (ventotto incontri e due turni di riposo per ogni club partecipante) al termine delle quali si aprirà la postseason – riservata alle prime dodici classificate. Le quattro che guideranno allora la graduatoria saranno automaticamente qualificate ai Quarti di Finale, mentre le restanti otto si sfideranno in gare di andata e ritorno per raggiungerle a quell’altezza della competizione.

FSGC | Ufficio Stampa