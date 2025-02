San Marino. Futsal: il Cailungo vince il derby e sale al 12° posto

Il posticipo del Multieventi dice Cailungo. La squadra di Venerucci sfrutta il primo tempo per prendere margine sul San Giovanni, e alla fine, dopo aver resistito al tentativo di ritorno disperato dei Rossoneri, festeggia anche il sorpasso in classifica a spese del Faetano, conquistando una posizione – la 12° – che garantirebbe alla compagine rossoverde – se il campionato finisse oggi – l’accesso alla post season. Come detto, è la prima frazione di gioco quella in cui il Cailungo, di fatto, costruisce il proprio successo. Dopo 6’ Sarti fa il vuoto sulla banda sinistra e apparecchia centralmente per Burgagni, che batte Agostini con una comoda deviazione sottomisura. Al 22’ Zonzini va a contrasto con Sarti e, nel rialzarsi, reagisce male, meritando così il rosso diretto. Il San Giovanni non paga l’inferiorità numerica; tuttavia, viene colpito poco dopo aver recuperato il quinto giocatore. Moroni, dalle retrovie, lancia lungo per Venerucci, che buca Agostini sul palo più vicino. Su quest’onda, il Cailungo trova anche il 3-0 prima dell’intervallo. L’azione è praticamente la fotocopia di quella dell’1-0, solo che stavolta si sviluppa sulla banda di destra. A fare la maggior parte del lavoro è Rossini, il cui suggerimento al centro dell’area trova pronto Elia Sarti, che con il piattone regala alla sua squadra la rete della sicurezza relativa. In avvio di secondo tempo Rossini potrebbe portare a quattro le reti di vantaggio del Cailungo, ma la sua ‘puntata’ si infrange contro la traversa. Il 3-0 si protrae immutato fino all’ultimo segmento della partita. Qui Salvatore Franchino, tecnico del San Giovanni, decide di giocarsi la carta del portiere di movimento. E proprio il portiere, Agostini, è colui che, in tuffo e di testa, corregge la “scucchiaiata” di Severi alle spalle del collega Giulianelli, ridando speranza ad un San Giovanni che, nel recupero, si porta a -1 con il tiro libero trasformato da Berardi. Ma la gara di fatto termina lì. Così il San Giovanni manca l’obiettivo di dare seguito al successo ottenuto a spese della Folgore, mentre il Cailungo può godersi un successo che mancava dalla 6° giornata. E, soprattutto, un provvisorio posto al sole.

Questo il quadro completo della 18° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 18. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Virtus Folgore A1: Ilie – A2: Ercolani 10/02 4-1 Fiorentino Cosmos Domagnano A1: Ercolani – A2: Ilie 10/02 3-1 Fiorentino Murata Tre Fiori A1: Lerza – A2: Delvecchio 10/02 8-0 Dogana Pennarossa La Fiorita A1: Delvecchio – A2: Lerza 10/02 3-2 Dogana Juvenes-Dogana Libertas A1: Vandi – A2: Zani 10/02 12-2 Domagnano Faetano Tre Penne A1: Lanuti – A2: Zaghini 10/02 2-7 Multieventi San Giovanni Cailungo A1: Tura – A2: Lanuti 12/02 2-3 Multieventi Turno di riposo: Fiorentino

