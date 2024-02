San Marino. Futsal: il derby di Serravalle alla coppia arbitrale gibilterriana Sheriff-Sanchez

Prosegue spedito e con tante interessanti novità il progetto Referee Exchange, che impegna ufficiali di gara sammarinesi in competizioni nazionali di altre Federcalcio. Tanto nel calcio a undici, quanto nel futsal: in questo fine settimana Tonelli ed Ilie sono stati designati per il campionato di futsal gibilterriano. Il concetto è ambivalente, infatti l’attesa sfida tra Folgore e Juvenes-Dogana di mercoledì prossimo al Multieventi sarà diretta dalla coppia formata da Sheriff e Sanchez. Il primo, internazionale FIFA dal 2017. Il derby di Serravalle chiuderà una giornata – la ventunesima – che si annuncia frizzante. In effetti, si sfideranno le sei squadre alle spalle del Fiorentino, in scontri diretti di importanza capitale. Il confronto tra le squadre di Zonzini – ex dell’incontro – e Levani è quella che propone la forbice più ampia, ma la Juvenes-Dogana ha dimostrato di saper tenere il campo e creare problemi anche alle formazioni più strutturate.

Sul sintetico di Domagnano, già domani sera, gli altri due incontri che coinvolgono le posizioni di vertice. Murata-La Fiorita potrebbe portare ad un avvicendamento al terzo posto, con i Bianconeri che oggi accusano un ritardo di due punti rispetto al club di Montegiardino. È forse la partita dell’anno per i ragazzi di Cellarosi, in campo alle 21:45. I Gialloblù inseguono invece un successo che permetterebbe loro – nella peggiore delle ipotesi – di non perdere terreno rispetto alla piazza d’onore della Folgore, distante tre lunghezze. Anticipano alle 20:15, invece, Virtus e Tre Fiori. Per comprendere quanto queste sfide potrebbero incidere sulla corsa ai piazzamenti d’alta classifica, basti considerare che le quattro squadre appena citate sono raccolte in altrettanti punti. Il Virtus ne ha uno in meno del Tre Fiori, quinto in classifica. Si profila una gara incandescente e nelle aspettative ben più equilibrata rispetto a quella che, alla 6° giornata, ha regalato una comoda vittoria alla squadra di Bugli.

A Dogana apriranno invece San Giovanni e Pennarossa. Il club di Chiesanuova è stato risucchiato nella corsa al dodicesimo posto, complice i nove punti incamerati dal Cailungo nelle ultime quattro giornate. Tornare al successo a distanza di quattro partite è fondamentale per i ragazzi di Casadei, che affrontano l’ultima della classe (in coabitazione col Faetano), altrettanto consapevole che l’incrocio col Pennarossa potrebbe riservare una serata in cui tornare a muovere la classifica. Sicuro assente Marco Baldani, squalificato. Più complicata, stavolta, la sfida proposta al Cailungo. Impeccabile negli scontri diretti delle ultime settimane, la squadra di Venerucci si prepara all’esame Tre Penne. I Biancazzurri occupano il nono posto in classifica, pressoché equidistanti da Domagnano e Libertas.

I Granata si presenteranno domani sera a Fiorentino senza Francesco Rossi, ammonito in regime di diffida nel successo ai danni del Domagnano – nel quale è entrato anche a tabellino. Una squadra in salute, la Libertas, che ha battuto anche il Tre Penne recentemente, dopo aver affrontano le prime tre della classe in serie. Un osso duro per il Faetano, che occupa la posizione al pedice della classifica insieme al San Giovanni. Sull’estremo opposto il Fiorentino, chiamato ad incrociare il Cosmos alle 21:45 sullo stesso campo. Gli uomini di Michelotti hanno vinto tutte le partite eccetto una, l’ultima – pareggiata con la Folgore. Non certo una buona notizia per il club di Serravalle, impegnato nella difesa della qualificazione alla post-season, attentata da un Cailungo arrivato a tre soli punti di distanza. Tra i campioni in carica mancherà Luca Zafferani, sempre decisivo nelle ultime uscite dei Rossoblù.

Questo il programma della 21° giornata del Campionato Sammarinese di futsal: