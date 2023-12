San Marino. Futsal: il Fiorentino punta alla leadership solitaria

Con La Fiorita costretta al turno di riposo, si profila la concreta possibilità, per il Fiorentino, di divenire capolista unica. Per riuscirci i campioni del Titano dovranno fare risultato contro la Virtus nell’unico confronto indoor dell’11° giornata. Andrà infatti in scena sul parquet di Acquaviva (ore 21:45) la sfida fra la formazione di Fiorentino e quella di Acquaviva, reduce da una vittoria ed un pareggio. Scendendo di pochi gradini in classifica, si è fatto interessante il duello fra Tre Fiori e Folgore a seguito dei risultati maturati nell’ultimo turno, specialmente in ragione del fatto che, lunedì prossimo, queste due formazioni saranno opposte nello scontro diretto. Attualmente Gialloblù e Giallorossoneri sono a pari punti. Il Tre Fiori punterà al ritorno alla vittoria nel primo match di Dogana contro il Tre Penne, caricato dal successo ritrovato una settimana fa. Alex Bugli non avrà però a disposizione il portiere Andreani, espulso nell’ultima giornata di campionato. Sempre a Dogana, ma nella seconda fascia oraria, toccherà alla Folgore cercare di portare a casa la terza vittoria di fila. Avversario dei Giallorossoneri sarà il Pennarossa, bisognoso di interrompere un filotto di sconfitte che riguarda la formazione di Chiesanuova da tre partite. L’ultimo k.o. i ragazzi di Casadei l’hanno subìto per mano del Cosmos, che ha accorciato sensibilmente il proprio ritardo in classifica nei loro confronti. La ricerca della continuità, per la squadra di Muccioli, passa dal confronto con il Domagnano, che nello scorso turno è stato costretto ad uno stop (dalla Folgore) e che pertanto vorrà immediatamente riscattarsi. Si gioca a Domagnano alle 20:15. A pari punti con i Lupi c’è il Murata, anch’esso bisognoso di cancellare l’ultimo k.o. e chiamato a misurarsi con il Cailungo, uno dei due fanalini del Girone Unico. In questo caso l’impianto deputato ad ospitare la sfida sarà quello di Fiorentino. Successivamente, sempre a Fiorentino, toccherà all’altro fanalino, il San Giovanni, ricercare un successo che manca da tre giornate. Sulla strada degli uomini di Corbelli – che dovrà rinunciare allo squalificato Macina – ci sarà la Libertas, anch’essa intenzionata a ritrovare la vittoria smarrita. L’altro incontro dell’11° di campionato sarà quello tra Juvenes-Dogana e Faetano. La squadra di Levani fa parte di quel gruppetto assestato a quota 15 di cui fa parte, oltre a Domagnano e Murata, anche il Tre Penne. I Biancorossoazzurri vengono da un pari di prestigio contro il Tre Fiori. Il Faetano non aggiorna la propria classifica da tre gare. Si gioca a Domagnano alle 21:45.

Questo il programma – privo di posticipi – dell’11° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Libertas San Giovanni A1: Ilie – A2: Lerza 12/12 20:15 Fiorentino Cailungo Murata A1: Lerza – A2: Ilie 12/12 21:45 Fiorentino Tre Penne Tre Fiori A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 12/12 20:15 Dogana Folgore Pennarossa A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 12/12 21:45 Dogana Cosmos Domagnano A1: Ercolani – A2: Tura 12/12 20:15 Domagnano Juvenes-Dogana Faetano A1: Tura – A2: Ercolani 12/12 21:45 Domagnano Fiorentino Virtus A1: Lanuti – A2: D’Adamo 12/12 21:45 Multieventi Turno di riposo La Fiorita

FSGC | Ufficio Stampa