San Marino. Futsal: il Fiorentino vince e si guadagna la vetta in solitaria

L’ennesimo scontro tra Fiorentino e Folgore – valevole per la quinta giornata di Campionato Sammarinese di futsal – questa volta sorride ai Rossoblu che riscattano in parte la sconfitta di Supercoppa dello scorso settembre e grazie al successo raggiungono la vetta in solitaria.

La squadra di Michelotti la sblocca nella prima frazione grazie a Danilo Busignani, sempre a segno in tutte le gare di campionato sinora disputate e capocannoniere con nove reti. La Folgore di Claudio Zonzini però resta in partita e nella ripresa trova la rete del pareggio con Massimiliano Bernardi. Ma la risposta del Fiorentino è immediata ed il gol vittoria è di Lorenzo Cevoli: partenza super anche del sammarinese che come il compagno Busignani ha sempre timbrato il cartellino alla voce “marcatori” in tutte le precedenti sfide e guida la classifica cannonieri assieme proprio a Busignani e all’ex Rossoblu Matteo Moretti (ora al Murata).

Se il Fiorentino dunque guida il gruppo a punteggio pieno con 15 punti, dietro a loro ci sono quattro squadre a quota 12: Folgore, La Fiorita, Murata e Virtus. Grazie al largo successo per 12-1, i Gialloblu di Montegiardino spazzano via il Faetano e diventano il miglior attacco del campionato. Sette marcatori diversi, cinque reti nel primo tempo e altre sette nel secondo: tra i Gialloblu di Gianni Galli vanno a segno Giacomo Bernardi (3), Nicolò Mariotti (3), Danny Gasperoni (2), Jacopo Giuccioli, Lorenzo Paesini, Andrea Cappelli, e Andrea Franciosi. Serata da dimenticare per il Faetano di Gualtieri che segna il gol della bandiera al 58’ con Gian Luca Giusti ma al 53’ deve anche registrare l’espulsione di Michele Moroni al 53’.

Dopo la sconfitta con la Folgore dello scorso turno riparte subito forte il Murata che si impone sulla Juvenes-Dogana per 4-2. La squadra di Cellarosi la sblocca al 26’ con Andrea Capicchioni poi segna due reti nel recupero grazie al solito Matteo Moretti e Thomas Felici che mandano a riposo i Bianconeri sul 3-0. Nella ripresa il Murata spinge ancora e segna anche il poker con Andrea Paoletti. La squadra di Roberto Levani poi tenta di riaprirla con Alberto Bologna (49’). L’espulsione di Omar El Attar al 58’ mette qualche brivido al Murata che nel recupero incassa la seconda rete per merito di Federico Mularoni. Ma è troppo tardi per la Juvenes-Dogana che deve registrare così la sua prima sconfitta in campionato.

Quarto successo consecutivo per la Virtus di Luca Pollini che a Fiorentino ha la meglio sul Pennarossa. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate nella ripresa è Denis Aruci a spezzare l’equilibrio e a timbrare l’1-0 al 38’. Il gol da la carica giusta ai Neroverdi che raddoppiano poco dopo con Francesco Tamburrano. Il Pennarossa risponde con Tiziano Selva (57’) ma nel finale Aruci la chiude definitivamente segnando altre due reti (tripletta per lui) e fissa il punteggio sul 4-1. Terzo stop consecutivo per la squadra di Mattia Casadei, ferma in classifica a quota 3 punti.

Largo successo del Tre Fiori che cancella al meglio la sconfitta del derby col Fiorentino patita nello scorso turno. La squadra di Alex Bugli rifila un netto 10-0 al San Giovanni e risale in classifica a quota nove punti. Partita a senso unico sin dalle prime battute dove la sblocca Lorenzo Burioni, poi Marcello Morini ne segna due in pochi minuti. Il club di Fiorentino non si ferma nella prima frazione e aumenta il gap con le marcature di Thomas Crescentini e Alessandro Esposito (due volte) per chiudere il primo tempo sul 6-0. Nella ripresa la musica non cambia ed altri “interpreti” si aggiungono alla lista delle marcature: Michele Casadei e Paolo Verri arrotondano, Esposito e Burioni vanno ancora in gol e la chiudono per la doppia cifra. Nulla da fare per i Rossoneri di Elmiro Corbelli, relegati sempre all’ultimo posto del raggruppamento con ancora nessun punto raccolto.

Sembra averci preso gusto il Tre Penne che dopo un difficile avvio di campionato ha centrato due vittorie di fila. Come quella di ieri sera contro il Cosmos: i Biancazzurri di Davide Ghiotti si impongono per 5-1 su un Cosmos che non raccoglie punti da ben quattro turni. Primo tempo equilibrato se non per il gol di Salles che porta avanti il Tre Penne. Nella ripresa il club di Città si scatena e ne segna ben quattro con un super Alessandro Benedettini (tripletta) e Alessandro Ercolani. Inutile il gol di Lorenzo Bacciocchi per i Gialloverdi. Tre Penne che sale la classifica ed arriva a sei punti, Cosmos sempre bloccato a quota tre.

La quinta giornata di Campionato Sammarinese di futsal si concluderà con Libertas-Domagnano in programma giovedì sera alle ore 21:45 alla palestra di Acquaviva. Entrambe le formazioni vengono da tre sconfitte consecutive e vorranno cercare punti per ridare animo alle rispettive compagini.

Questo il programma aggiornato della quinta giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 5. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA/ESITO LUOGO Folgore Fiorentino A1: Piccoli – A2: Tura 30/10 1-2 Fiorentino Virtus Pennarossa A1: Tura – A2: Piccoli 30/10 4-1 Fiorentino Tre Penne Cosmos A1: Ercolani – A2: Vandi 30/10 5-1 Dogana La Fiorita Faetano A1: Vandi – A2: Ercolani 30/10 12-1 Dogana Murata Juvenes-Dogana A1: Delvecchio – A2: Zani 30/10 4-2 Domagnano San Giovanni Tre Fiori A1: Zani – A2: Delvecchio 30/10 0-10 Domagnano Libertas Domagnano A1: Tonelli – A2: Sgrignani 02/11 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo Cailungo

FSGC