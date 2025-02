San Marino. Futsal: il Murata batte anche la Virtus e tenta la fuga in vetta

Vittoria netta del Murata che ad oggi si conferma la miglior squadra del Campionato Sammarinese di futsal. Nell’ottava giornata, giocata quasi interamente ieri sera, i Bianconeri di Max Spada si sono imposti 5-0 ai danni della Virtus (orfana del tecnico Michelotti, squalificato) e grazie al successo aumentano il gap in vetta rispetto alle inseguitrici.

Il big match del Multieventi è però equilibrato in avvio, con i portieri Protti e Giacobbi che chiudono bene gli attacchi avversari. L’equilibrio però si spezza al quarto d’ora quando Belloni recupera un buon pallone sull’out di sinistra e poi lo scarica per Matteo Moretti che va in diagonale con il destro e batte Giacobbi. Murata che ha qualche occasione in più rispetto alla Virtus ma i Bianconeri non trovano il raddoppio e si va dunque a riposo sul minimo scarto. Nella ripresa ci prova Juri Biordi a suonare la carica per i suoi con un gran tiro dalla distanza su cui però Protti si allunga bene. Il raddoppio della squadra di Spada però arriva poco più tardi (33’) quando Busignani sradica la sfera dai piedi di Biordi sulla trequarti poi lo serve a Belloni che avanza sino al limite dell’area poi lascia partire un destro incrociato che non lascia scampo a Giacobbi. La Virtus non vuole mollare e va vicinissima a riaprirla: Pasqualini va in verticale per Biordi che la difende e poi serve sulla sinistra Cevoli, l’ex Fiorentino prova a battere Protti in uscita ma il suo tiro non trova lo specchio. Il Murata allora vuole chiuderla e serve un doppio grande intervento di Giacobbi – prima su Busignani poi su Ghiotti – per evitare il tris. Terzo gol però che arriva al 50’ quando Busignani recupera il pallone e lo serve ad Alex Mattioli che punta Di Maio, lo salta con un bel gioco di gambe e incrocia alla grande con il destro. Il Murata è solido anche dietro e non concede nulla ai rivali neroverdi: Bernardi ci prova da fuori ma Protti c’è, sulla ribattuta arriva Stolfi ma chiude Busignani sul più bello. La Virtus gioca anche la carta del portiere volante, il Murata ne approfitta e al 53’ Ercolani soffia la sfera a Pasqualini e insacca a porta vuota il 4-0. Il quinto gol dei Bianconeri arriva di lì a poco (58’) quando Belloni protegge bene il pallone su Cevoli e poi serve bene Ercolani che con il destro fa doppietta e chiude definitivamente la gara.

Murata che sale a 22 punti in classifica, Virtus che incappa nella seconda sconfitta di fila e scende al terzo posto (18 punti) scavalcato dall’ottimo Pennarossa. I Biancorossi battono di misura la Folgore e trovano la quinta vittoria consecutiva. Il match si sblocca in avvio con Danny Gasperoni che porta avanti il Pennarossa. Ceccoli raddoppia per la squadra di Novembrini ma a Fiorentino è partita vera e la Folgore di Zonzini non ci sta. Bortolotto sul finale di frazione accorcia, Mularoni nella ripresa porta tutto in parità. Serve allora un’altra zampata di Gasperoni per far imporre 3-2 il club di Chiesanuova che sale a 19 punti in classifica (dietro alla capolista Murata di tre lunghezze).

Dietro a Murata e Pennarossa non perdono terreno La Fiorita e Tre Penne che agganciano la Virtus al terzo posto. Il club di Montegiardino, allenato da Fabio Traviglia, trova la seconda vittoria di fila grazie al 4-1 sulla Juvenes-Dogana. Nella prima frazione colpiscono Giuccioli e Carta poi nella ripresa vanno a segno Pellegrini e Andreani. La Juvenes-Dogana di Roberto Levani accorcia troppo tardi con Bagnasco per poi rilevare anche l’espulsione poco più tardi di Simone Celli (doppio giallo nel giro di pochi minuti).

Vince come detto anche il Tre Penne, con un punteggio ancor più largo rispetto alla Fiorita. La squadra di Penserini si impone con un netto 6-1 ai danni di un San Giovanni sempre più in crisi (sesta sconfitta di fila). La doppietta di Sabatino ed il gol di Cola mettono subito le cose in chiaro nella prima frazione poi i Biancoazzurri segnano altre tre reti nella ripresa con Ercolani e nuovamente con Cola (tris per lui alla fine). Tra i Rossoneri a segno Macina nel finale di gara.

A metà classifica c’è il Cosmos che vince per la terza volta di fila. La squadra di Muccioli rifila un netto 5-0 al Cailungo: apre in avvio Cervellini poi si scatena Enzo Gabriel Molinas che ne segna addirittura quattro in trenta minuti. Con questo successo il Cosmos sale a quota 9 e scavalca proprio i Rossoverdi di Venerucci.

Torna al successo – che mancava dal 2 ottobre – anche il Tre Fiori di Luca Pollini che rifila sei reti al fanalino di coda Libertas. Podeschi colpisce subito poi Maiani e la doppietta di Tamagnini manda la squadra di Fiorentino al riposo sul 4-0. Il calciatore gialloblu è in serata e segna un’altra doppietta per il poker personale. In mezzo alle due reti di Tamagnini c’è spazio anche per il rigore di Morelli che accorcia a favore dei Granata. Alla fine però è il Tre Fiori ad esultare nel 6-1 finale.

L’ottava giornata si concluderà domani sera con il posticipo del Multieventi tra Fiorentino e Faetano (calcio d’inizio alle 21:45).

Ecco il programma aggiornato dell’8° turno del campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 8. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO/ ORARIO LUOGO Folgore Pennarossa A1: Tura – A2: Ilie 11/11 2-3 Fiorentino Libertas Tre Fiori A1: Ilie – A2: Tura 11/11 1-6 Fiorentino Cailungo Cosmos A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 11/11 0-5 Dogana San Giovanni Tre Penne A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 11/11 1-6 Dogana Juvenes-Dogana La Fiorita A1: Piccoli – A2: Vandi 11/11 1-4 Domagnano Virtus Murata A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Zaghini 11/11 0-5 Multieventi Fiorentino Faetano A1: Zani – A2: Lerza 13/11 21:45 Multieventi Turno di riposo Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa