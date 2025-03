San Marino. Futsal: il Murata suona la nona, la classifica si grana in testa

Dopo gli anticipi della decima giornata di Campionato Sammarinese di futsal, un quartetto si isola in testa alla classifica. Il Murata centra la nona vittoria su dieci uscite, confermandosi al comando dopo il 2-0 rifilato al Cosmos. Successo tutt’altro che scontato per i Bianconeri di Massimiliano Spada, che hanno sfondato a dieci minuti dal fischio finale grazie all’acuto di Mattioli. A Ghiotti, 120” più tardi, è spettato siglare la rete della sicurezza che tiene la squadra di Città al vertice.

Distante tre punti il Pennarossa, che ha rimontato l’iniziale vantaggio del Tre Penne con Beinat – grazie a Verri, Stefanelli e Danny Gasperoni. I ragazzi guidati da Novembrini hanno operato il sorpasso a cavallo dell’intervallo, per poi chiudere i conti a metà ripresa. Attardate dalla capolista di un’ulteriore lunghezza troviamo Virtus e La Fiorita, detto che il club di Montegiardino è l’unico ad aver osservato il turno di riposo tra le squadre di vertice. Potenzialmente secondi a -1 dal Murata, i Gialloblù hanno aggirato l’ostacolo rappresentato dal Fiorentino con un secco 3-0. I campioni uscenti interrompono bruscamente il filotto di tre vittorie consecutive, incassando tutte le reti nella ripresa. A spingere La Fiorita verso il secondo posto virtuale ci pensano Matteo Chezzi, Andreani e Baldelli – quest’ultimo a segno in pieno recupero.

Insieme a La Fiorita, anche la Virtus. I Neroverdi hanno travolto il Faetano, sfiorando la doppia cifra. Serata di triplette per Pasqualini e Tassitano, ai quali si uniscono anche Morganti, Pazzaglia e Tamagnini. Ancora senza pareggi in stagione, la formazione di Michelotti ha inanellato la sua ottava vittoria e seconda consecutiva, dopo i K.O. in serie con Pennarossa e Murata.

A Dogana, la Folgore va incontro alla sua quarta sconfitta in nove partite. A regalare al Tre Fiori il successo sono le stoccate di Tamagnini e Michelotti, entrambi a segno nel quarto d’ora inziale. A cinque dal termine l’iniziativa di Casali dimezza il ritardo dei Giallorossoneri, che non riescono a bucare ulteriormente la porta avversaria. Per gli uomini di Pollini matura una vittoria importante nell’economia della corsa alla post-season. Tanto quanto quella della Juvenes-Dogana, che conferma le aspettative superando con il punteggio di 3-1 il San Giovanni. Nella seconda gara in programma sul sintetico di Domagnano è Simone Celli ad aprire e chiudere le marcature con un gol per tempo. All’intervallo i Biancorossazzurri sono avanti di misura, essendo riusciti a superare indenni i due minuti di inferiorità numerica per l’espulsione di Borasco. Nella ripresa Severi risponde a Zonzini, mentre Simone Celli – come anticipato – certifica la vittoria della Juvenes-Dogana con una rete al 60’.

Ecco il programma della 10° giornata di campionato, che si completerà domani sera con il posticipo del Multieventi tra Domagnano e Libertas:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 10. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Virtus Faetano A1: Delvecchio – A2: Zani 25/11 9-0 Fiorentino Tre Penne Pennarossa A1: Zani – A2: Delvecchio 25/11 1-3 Fiorentino Fiorentino La Fiorita A1: Ercolani – A2: Tura 25/11 0-3 Dogana Folgore Tre Fiori A1: Tura – A2: Ercolani 25/11 1-2 Dogana Cosmos Murata A1: Lanuti – A2: Ilie 25/11 0-2 Domagnano San Giovanni Juvenes-Dogana A1: Ilie – A2: Lanuti 25/11 1-3 Domagnano Domagnano Libertas A1: Tonelli – A2: Zaghini – A3: Sgrignani 27/11 21:45 Multieventi Turno di riposo Cailungo

Qui per la classifica aggiornata

FSGC