San Marino. Futsal: il Murata termina da imbattuta, la Folgore chiude decima

Con le gare disputate nella serata di ieri si è ufficialmente conclusa la 30ª e ultima giornata della regular season del Campionato Sammarinese di Futsal.

Il Pennarossa archivia la stagione con una netta vittoria, travolgendo il San Giovanni con un perentorio 9-1. I Biancorossi partono fortissimo e chiudono il primo tempo con ben sette reti all’attivo, frutto della grande intensità messa in campo. A segno Ceccoli dopo appena un minuto, seguito da Toccaceli, autore di una splendida tripletta, e dalle marcature di Verri (doppietta), Maiani e un’autorete di Francioni. Nella ripresa, dopo la terza rete personale di Toccaceli, arriva l’unico gol del San Giovanni con Volpinari, prima del sigillo finale di Guidi che sancisce il definitivo 9-1. La squadra di Chiesanuova chiude così da seconda in classifica strappando il pass diretto per i playoff.

Successo importante anche per il Fiorentino, che supera il Cailungo per 4-3 in un match acceso e ricco di colpi di scena. I Rossoblù passano in vantaggio al 2’ con Burgagni, ma un’autorete di Elia Venerucci riporta il punteggio in parità. Nella ripresa le squadre si alternano al comando: vanno a segno Angelini e Rossini per il Cailungo, mentre per il Fiorentino trovano la via del gol Paoloni e Deluigi. Decisivo, a due minuti dal termine, un altro autogol – questa volta di Flammini – che consegna i tre punti alla squadra di Galli. Sia i Rossoblu (ottavo posto) che i Rossoverdi (dodicesimo posto) proseguiranno la loro stagione con il Turno Preliminare.

Vittoria netta per La Fiorita, che si impone con un rotondo 7-0 sul Cosmos. La formazione di Traviglia, terza in classifica, chiude la prima frazione sull’1-0 grazie alla rete di Morini. Nella ripresa dilagano i Gialloblù: Pellegrini firma una doppietta, mentre vanno a segno anche i fratelli Matteo e Simone Chezzi, poi nuovamente Morini alla seconda marcatura personale e chiude la rete di Gualandi nel finale. Nonostante la sconfitta, i Gialloverdi accedono comunque al Turno Preliminare con il settimo posto.

Dominio assoluto anche della Virtus, che batte con lo stesso punteggio (7-0) la Libertas. I Neroverdi partono forte con i gol di Biordi, Pazzaglia e Bernardi nel primo tempo. Ad avvio della ripresa Pascucci va a segno su rigore e dieci minuti dopo arrivano anche le due reti di Bernardi che sigla la sua tripletta personale. Il gol sul finale di Pascucci chiude il match, dominato dai ragazzi di Michelotti. Club di Acquaviva che con il quarto posto va diretto ai playoff, mentre i Granata di Borgo Maggiore chiudono la stagione all’ultimo posto.

La capolista Murata conferma la sua superiorità chiudendo la regular season da imbattuta con una inequivocabile vittoria per 15-1 sul Faetano. La squadra di Spada, prima in classifica con un percorso perfetto, ha messo in mostra ancora una volta tutta la sua potenza offensiva. Protagonista assoluto è Moretti, autore di ben sette reti personali. In gol anche Busignani che sigla una tripletta, Littera, Albani, Capicchioni, Belloni e un’autorete di Bacciocchi. Per il Faetano l’unica rete porta la firma di Zafferani. Per i Gialloblù il tredicesimo posto significa terminare anzitempo la stagione.

A Domagnano termina sul pari il match tra Tre Penne e Domagnano, con un entusiasmante 3-3. I Biancoazzurri nel primo tempo si portano sul doppio vantaggio grazie a Gamba e Sabatino poi nel finale di frazione la squadra di Gasperoni potrebbe accorciare con un tiro libero, ma Bollini fallisce la ghiotta chance calciando fuori. Nella ripresa il Tre Penne tenta di chiuderla con il gol di Contato ma i Giallorossi reagiscono di lì a poco con la rete di Vagnini che riapre il match. Il Domagnano ci crede e va a segno con Righi, poi a tempo quasi scaduto è Filippo Dolcini che sigla il clamoroso pareggio per i Lupi. Prosegue la stagione delle due squadre, entrambe al Turno Preliminare.

Pareggio anche nel derby di Serravalle tra Folgore e Juvenes-Dogana, giocato al Multieventi. A sbloccare il match sono i Giallorossoneri al 28’: punizione dal limite che Ercolani calcia con precisione e sorprende tutta la barriera trovando lo spiraglio giusto per insaccare l’1-0. La reazione dei Biancorossoblu arriva nei primi minuti della ripresa: Celli si invola sulla fascia sinistra e mette un pallone insidioso in mezzo all’area. Il tocco di Mularoni devia leggermente la traiettoria, favorendo l’inserimento di Bologna, che si fa trovare pronto e deposita in rete il gol dell’1-1. Nel finale i ragazzi di Zonzini vanno vicinissimi al colpaccio: Beccari parte sulla destra e serve un pallone al centro per Casali ma Chiaruzzi – impiegato come portiere di movimento – devia leggermente la sfera e alla fine è Zanotti a salvare sulla linea con un intervento provvidenziale che evita il secondo gol ai Giallorossoneri. Il punto conquistato consente alla Folgore di mantenere la decima posizione in classifica, proprio davanti agli avversari.

Con questi risultati si chiude dunque la regular season 2024/2025. Si apre ora il Turno Preliminare che comincerà mercoledì 8 maggio con le gare di andata (ritorno 12 maggio). Questi sono gli accoppiamenti: Tre Penne – Cailungo, Cosmos – Folgore, Domagnano – Juvenes-Dogana e Fiorentino – Tre Fiori. In caso di parità di gol dopo entrambi gli scontri sarà la miglior piazzata in stagione regolare ad avanzare ai playoff.

Questo il quadro completo del 30° turno di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 30. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO San Giovanni Pennarossa 28/04 A1: Zaghini – A2: Tonelli 1-9 Fiorentino Cailungo Fiorentino 28/04 A1: Tonelli – A2: Zaghini 3-4 Fiorentino Cosmos La Fiorita 28/04 A1: Ercolani – A2: Vandi 0-7 Dogana Virtus Libertas 28/04 A1: Mazza – A2: Ercolani 7-0 Dogana Faetano Murata 28/04 A1: Sgrignani – A2: Piccoli 1-15 Domagnano Tre Penne Domagnano 28/04 A1: Piccoli – A2: Sgrignani 3-3 Domagnano Folgore Juvenes-Dogana 28/04 A1: Lerza – A2: Ilie 1-1 Multieventi Turno di riposo: Tre Fiori

