San Marino. Futsal: il Murata travolge il San Giovanni ed entra nelle Fab Four

La rotonda vittoria centrata nel posticipo della 23° giornata permette al Murata di scavalcare La Fiorita ed entrare temporaneamente nel novero delle migliori quattro, ovvero quelle che accederanno ai play-off senza passare dal Turno Preliminare. Nel primo tempo la squadra di Cellarosi non riesce a prendere il largo sul San Giovanni. Il colpo di tacco di Paoletti sul passaggio forte di Moretti consegna il vantaggio ai Bianconeri dopo 4’ di gioco. Poi è Ghiotti a mettere la firma sul raddoppio quando il cronometro indica il 24’. Meno di un minuto dopo Macina si inventa, da posizione impossibile, la rete del 2-1, ridando linfa al San Giovanni in previsione della seconda metà di gara. Qui però il Murata fa valere tutta la differenza di valori e di classifica. Pochi secondi dalla ripresa del gioco e Albani infila la palla sotto l’incrocio dei pali dopo aver saltato in dribbling Rossi. Una manciata di minuti dopo Moretti invita all’inserimento De Angelis, che col piattone mancino manda la sfera sotto la traversa per il 4-1 bianconero. I pali colpiti da Moretti e Albani fanno da preludio al pokerissimo, che è in realtà è un’autorete, frutto del tentativo di Cecchini di anticipare Casadei sottoporta. Il capitano bianconero troverà comunque il modo di entrare a referto sfruttando un’incauta avventura offensiva del portiere rossonero Agostini. La palla viene recuperata dal Murata e Casadei, davanti alla propria area di rigore, calcia verso la porta sguarnita, riuscendo ad evitare anche l’estremo tentativo di copertura di Rossi. Immediatamente dopo arriverà anche la doppietta per il numero 5 bianconero, frutto di una precisa ‘puntata’ sul palo lontano dopo un pregevole scambio con Albani. E nasce da un duetto anche il gol che chiude i conti: Moretti imbuca per Ghiotti che di suola restituisce palla al compagno, freddo nel tu per tu con Agostini e così in grado di scrollarsi di dosso anche quel pizzico di dispiacere derivante dai tanti legni colpiti in serata.

Questo è il quadro completo della 23° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 23. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Folgore La Fiorita A1: D’Adamo – A2: Ilie 11/03 3-2 Fiorentino Tre Penne Pennarossa A1: Ilie – A2: D’Adamo 11/03 13-4 Fiorentino Juvenes-Dogana Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Lerza 11/03 2-1 Dogana Cailungo Tre Fiori A1: Lerza – A2: Delvecchio 11/03 1-5 Dogana Cosmos Libertas A1: Lanuti – A2: Notarpietro 11/03 0-2 Domagnano Domagnano Faetano A1: Notarpietro – A2: Lanuti 11/03 10-1 Domagnano San Giovanni Murata A1: Lanuti – A2: Delvecchio 13/03 1-8 Multieventi Turno di riposo Virtus

Clicca qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa